Михаил Дегтярев: «Сегодня спортом занимаются более 80 млн граждан. Наша цель – привлечь еще 10 млн к 2030 году»

Дегтярев: спортом в РФ занимаются более 80 млн, наша цель – привлечь еще 10 млн.

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что более 80 млн граждан занимаются спортом.

«Ключевая задача этого года – восстановить статус Олимпийского комитета России. Выступление единой национальной сборной на Юношеских играх в Дакаре в этом году откроет нам путь на Олимпиаду-2028 в США.

При этом все победы на международной арене невозможны без системного развития спорта внутри страны. Сегодня спортом занимаются более 80 млн граждан. Наша цель – привлечь еще 10 млн к 2030 году.

Особое внимание уделяем детско-юношескому спорту: развитию сети секций по всей стране, выявлению и созданию условий для талантливых детей, приоритету для российских спортсменов в профессиональном спорте, прежде всего, футболе.

Рассказал о работе Российского спортивного фонда , новой программе «Земский тренер», развитии комплекса ГТО – только в прошлом году нормативы начали выполнять более 2,7 млн человек. Уверен, выбранный курс обеспечит устойчивое развитие спорта в стране и укрепит наши позиции в мире», – написал Дегтярев в своем телеграм-канале.