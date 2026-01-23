  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Михаил Дегтярев: «Сегодня спортом занимаются более 80 млн граждан. Наша цель – привлечь еще 10 млн к 2030 году»
152

Михаил Дегтярев: «Сегодня спортом занимаются более 80 млн граждан. Наша цель – привлечь еще 10 млн к 2030 году»

Дегтярев: спортом в РФ занимаются более 80 млн, наша цель – привлечь еще 10 млн.

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что более 80 млн граждан занимаются спортом.

«Ключевая задача этого года – восстановить статус Олимпийского комитета России. Выступление единой национальной сборной на Юношеских играх в Дакаре в этом году откроет нам путь на Олимпиаду-2028 в США.

При этом все победы на международной арене невозможны без системного развития спорта внутри страны. Сегодня спортом занимаются более 80 млн граждан. Наша цель – привлечь еще 10 млн к 2030 году.

Особое внимание уделяем детско-юношескому спорту: развитию сети секций по всей стране, выявлению и созданию условий для талантливых детей, приоритету для российских спортсменов в профессиональном спорте, прежде всего, футболе.

Рассказал о работе Российского спортивного фонда, новой программе «Земский тренер», развитии комплекса ГТО – только в прошлом году нормативы начали выполнять более 2,7 млн человек. Уверен, выбранный курс обеспечит устойчивое развитие спорта в стране и укрепит наши позиции в мире», – написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
детский спорт
массовый спорт
ОКР
Российский спортивный фонд
logoМихаил Дегтярев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Михаил Дегтярев: «Мы верим, что на Олимпиаду-2028 поедет уже вся сборная. Выступление на Юношеских играх в Дакаре откроет нам путь»
23 января, 12:15
Дегтярев о будущем российского спорта: «Спорт будет массовым. Вижу, как утром и вечером все парки заполнены счастливыми родителями и детьми»
23 января, 10:35
Михаил Дегтярев: «По итогам 2025 года Центр спортивной подготовки выполнил госзадание на 101%»
15 января, 15:19
Главные новости
World Aquatics ратифицировала юниорский мировой рекорд пловца Вековищева
вчера, 14:55
Дегтярев провел встречу с главой World Aquatics: «Договорились продолжать наш диалог во имя развития спорта и продвижения олимпийских ценностей»
25 января, 06:21
Семья погибшего пловца Свечникова подаст в суд на организаторов заплыва в Босфоре
22 января, 10:24
Генконсульство РФ о смерти пловца Свечникова: «Исходим из того, что компетентные органы Турции установят все обстоятельства и причины, приведшие к трагедии»
22 января, 07:25
ДНК‑тест подтвердил, что найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечникову
21 января, 19:23
Родственница семьи Свечникова об информации про обнаружение тела пловца: «Думаем жаловаться на СМИ, которые публикуют безосновательные вещи»
21 января, 10:40
Мужчина, найденный в проливе Босфор, опознан как пловец Свечников (NTV)
21 января, 09:50
В Турции, предположительно, найдено тело пловца Свечникова, который пропал в августе 2025 года во время заплыва через Босфор
20 января, 11:45
Покровская о назначении Ромашиной главным тренером синхронисток: «Несмотря на молодость, она справится. Это серьезный человек»
13 января, 19:53
Светлана Ромашина: «Постараемся быть достойными продолжателями дела Покровской и соответствовать высоко поднятой планке»
13 января, 14:39
Ко всем новостям
Последние новости
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
23 декабря 2025, 15:04
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
26 ноября 2025, 12:36
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
24 ноября 2025, 08:58
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября 2025, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября 2025, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября 2025, 08:26
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября 2025, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа 2025, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа 2025, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
4 августа 2025, 16:04