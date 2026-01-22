Семья погибшего пловца Свечникова подаст в суд на организаторов заплыва в Босфоре

Семья погибшего пловца Свечникова подаст иск к организаторам заплыва в Босфоре.

Адвокат Альперен Чакмак, представляющий интересы семьи погибшего российского пловца Николая Свечникова , заявил, что на организаторов соревнований в Босфорском проливе подадут иск.

В августе 29-летний Свечников пропал во время массового заплыва через Босфор. В январе в Турции сообщили об обнаружении его тела, что подтвердилось в результате ДНК-экспертизы.

«Мы подадим иск в суд на организаторов соревнований», – заявил Чакмак.

Ранее Генконсульство РФ в Стамбуле выразило надежду на то, что турецкие органы установят причины трагедии.