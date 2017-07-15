Прыжки в воду. Чемпионат мира. Бажина выиграла серебро, Минибаев и Тимошинина – 4-е
Сегодня в Будапеште на чемпионате мира разыгрываются три комплекта медалей в прыжках в воду. Россиянка Надежда Бажина выиграла серебро в прыжках с метрового трамплина. В синхронных микст-прыжках с вышки чемпионами мира стали китайцы, россияне Виктор Минибаев и Юлия Тимошинина заняли 4-е место.
Прыжки в воду
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Женщины
Трамплин, 1 м
1. Мэддисон Кини (Австралия) – 314,95
2. Надежда Бажина (Россия) – 304,70
3. Елена Берточчи (Италия) – 296,40
4. Чен Ивень (Китай) – 294,70
5. Мария Полякова (Россия) – 289,05
Синхронные прыжки, микст
Вышка, 10 м
1. Рен Циан – Лян Цзюнцзи (Китай) – 352,98
2. Мэттью Ли – Луис Тулсон (Великобритания) – 323,28
3. Ким Ми Рае – Хьон Ил Мьон (КНДР) – 318,12
4. Виктор Минибаев – Юлия Тимошинина – 310,08
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