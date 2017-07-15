Сегодня в Будапеште на чемпионате мира разыгрываются три комплекта медалей в прыжках в воду. Россиянка Надежда Бажина выиграла серебро в прыжках с метрового трамплина. В синхронных микст-прыжках с вышки чемпионами мира стали китайцы, россияне Виктор Минибаев и Юлия Тимошинина заняли 4-е место.

Прыжки в воду

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Женщины

Трамплин, 1 м

1. Мэддисон Кини (Австралия) – 314,95

2. Надежда Бажина (Россия) – 304,70

3. Елена Берточчи (Италия) – 296,40

4. Чен Ивень (Китай) – 294,70

5. Мария Полякова (Россия) – 289,05





Синхронные прыжки, микст

Вышка, 10 м

1. Рен Циан – Лян Цзюнцзи (Китай) – 352,98

2. Мэттью Ли – Луис Тулсон (Великобритания) – 323,28

3. Ким Ми Рае – Хьон Ил Мьон (КНДР) – 318,12

4. Виктор Минибаев – Юлия Тимошинина – 310,08