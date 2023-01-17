Жерар Гоу: «Я бы хотел сказать всю правду фанатам «Актобе»

Экс-форвард «Актобе» Жерар Гоу раскрыл причины ухода из клуба. Ранее сообщалось, что нападающий запросил высокую зарплату в команде.

«Я хотел бы сказать правду фанатам «Актобе», потому что я не смог сказать правду фанатам «Кайрата», и это запятнало мое имя в Казахстане. Хотелось бы разъяснить некоторые истины всем любителям футбола и актюбинским болельщикам. Я не отказывался от игры в «Актобе» в этом году.

В прошлом году я пришел с лишними килограммами, руководство клуба не доверяло, они больше не верили в мой футбол, поэтому предложили мне зарплату новичка – смехотворную зарплату. Я согласился, чтобы показать, что я такой же бомбардир, которого знал весь Казахстан. Я пришел и показал (результат) за то небольшое время, которое мне дали. Я закончил сезон лучшим бомбардиром клуба и скромно говорю – лучшим игроком клуба.

Сегодня клуб набирает спортсменов и предлагает нормальную зарплату. Я просто попросил нормальную зарплату, я не просил зарплату, равную моему имени Жерар Гоу, потому что в этом случае я никогда не собирался играть за «Актобе».

Я пришел в этот клуб не из-за денег, я пришел потому, что все думали, что мой футбол закончился. Сегодня могу сказать, что все увидели, на что я способен.

Так как сам клуб объявил об окончании нашего путешествия, я хотел бы сказать вам, болельщики клуба, спасибо от всего сердца, потому что вы были исключительны в прошлом году, мне очень понравилось играть перед таким количеством болельщиков и желаю удачи новым игрокам, занявшим наши места, – добавил Гоу.

В этом сезоне 34-летний Гоу провел в составе «красно-белых» 24 матча и забил 8 голов, совершив пять голевых передач.

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