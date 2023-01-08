Скабелка о покере Гранта: «В «Барысе» всегда были защитники-бомбардиры»

Главный тренер казахстанского «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу в рамках КХЛ над владивостокским «Адмиралом» (5:1).

– В первую очередь, хочу поблагодарить команду. Ребята - молодцы. Хорошая реакция была на не очень удачные для нас игры в Хабаровске. Много отдали там сил, играли достаточно неплохо, но не могли забить. Сделали кое-какие перестановки и коррективы. Сегодня, я уже об этом сказал, как и в Хабаровске, разницу сделала игра в неравных составах. Готовимся к следующему матчу.

– Поделитесь эмоциями из раздевалки после такой победы, а также эмоциями Алекса Гранта...

– У него спросите (улыбается). Понятно, что все хотят забивать. Он является игроком большинства, обладает хорошим броском. Я думаю, он доволен. Естественно и команда довольна. В «Барысе» всегда были защитники-бомбардиры. Однако никому до этого не удавалось забросить четыре шайбы в матче, а Алексу удалось.

– Сегодня «Барыс» сыграл в достаточно необычной расстановке в большинстве. Это было тренерским решением, или ситуативно получилось, что Грант оказывался в левом круге?

– Как я уже сказал, мы сделали небольшие перестановки и в сочетаниях и в расстановке.

История Дамира Исмагулова: чуть не стал футболистом, с первой победы подарил деду машину, может уйти в бокс после поражения в UFC

Жумагулов вошел в ТОП-10 бойцов UFC по количеству ударов ногами за год

Назван «новый Шавкат Рахмонов» в легком весе