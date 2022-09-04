«Шахтер» дома принимает «Тараз»

«Шахтер» дома примет «Тараз» в 18-м туре КПЛ.
Начало матча в 16:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport.
- Дата проведения
- 4 сентября, 13.00, «Шахтер»
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