«Шахтер» дома принимает «Тараз»

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«Шахтер» дома примет «Тараз» в 18-м туре КПЛ.

Начало матча в 16:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport.

Шахтер Караганда – Тараз
Дата проведения
4 сентября, 13.00, «Шахтер»
Онлайн матча

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