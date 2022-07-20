«Туран» объявил об уходе Осучукву.

«Туран» объявил об уходе нигерийского хавбека Чиди Осучукву.

Контракт расторгнут по обоюдному согласию.

Осучукву пришел в команду в феврале, статистика 28-летнего полузащитника здесь.

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