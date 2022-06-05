SD Family одержал первую победу в МФЛ

Вчера прошел 7-й тур Медийной футбольной лиге: SD Family одержал на турнире первую победу, обыграв со счетом 3:1 Reality.

Голами в казахстанской команде отметились Дидар Сыдыкбек, Александр Берг и Куаныш Советов.

После семи туров SD Family набрал 5 очков (1 победа, 2 ничьи и 4 поражения). У команды остались только 2 игры до плей-офф, следующий соперник казахстанцев 2drots.

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