Виктор Васин: «Честно говоря, эти ушиб и гематома – самые сильные за всю мою игровую карьеру»

Защитник «Кайрата» Виктор Васин дал интервью клубной пресс-службе перед игрой с «Астаной».

– Усиленно готовимся к игре. Как обычно проходим недельный цикл подготовки, но с тактическими поправками под конкретного соперника.

– Матчи с «Астаной» всегда носят принципиальный характер. Имеются ли какие-то различия в подготовке к матчу с этим соперником?

– Конечно же «Астана» является для нас принципиальным соперником, поэтому разница в подготовке имеется только в плане настроя команды. Все ребята с нетерпением ждут предстоящей встречи и готовы биться.

– Есть информация, что у тебя имеется повреждение. Насколько оно серьезно и будешь ли ты участвовать в предстоящей игре?

– Да, у меня есть сильный ушиб в районе бедра, где образовалась гематома. Честно говоря, эти ушиб и гематома – самые сильные за всю мою игровую карьеру. Но несмотря на это повреждение, я готовлюсь к игре в общем режиме, готов играть и приносить пользу команде.

– После игры с «Атырау» произошел инцидент с болельщиками нашего клуба. Прокомментируй пожалуйста, что там произошло?

– В первую очередь хотелось бы поблагодарить наших фанатов за поддержку, которую они оказывают нам в непростой для команды период. И мы, и болельщики, конечно же, переживаем за результат. После матча с «Атырау» мы подошли к сектору поблагодарить их, и на эмоциях произошел небольшой конфликт, который был сильно «раздут» некоторыми средствами массовой информации. Мне очень жаль, что так вышло, но хотел бы сказать, что не всегда информация, которая подается в определенном ключе, соответствует действительности. Подобные ситуации случаются, но мы едины и продолжаем двигаться вперед.

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