«Туран» представил Балаева

Теги высшая лига Казахстан Карабах Эмиль Балаев Туран Туркестан Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Голкипер Эмиль Балаев официально стал игроком «Турана».

Ранее азербайджанский игрок расторг контракт с «Карабахом» по обоюдному согласию.

Выступать вратарь будет под 22-м номером.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ФК ТҰРАН | FC TURAN 🔵⚪️ (@fc.turan)

Sports.ru Казахстан – лучшее медиа страны по версии Naiza Awards 2021

«Мне нечего стыдиться – я никого не кидал». Камо Оганесян о переходе в «Астану» и финансовых запросах

Новый глава Федерации футбола Казахстана – Адилет Барменкулов. Мечтает о сборной на ЧМ-2034, а из футбола хочет сделать бизнес

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные