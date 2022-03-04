«Туран» представил Балаева

Голкипер Эмиль Балаев официально стал игроком «Турана».
Ранее азербайджанский игрок расторг контракт с «Карабахом» по обоюдному согласию.
Выступать вратарь будет под 22-м номером.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Sports.ru Казахстан – лучшее медиа страны по версии Naiza Awards 2021
«Мне нечего стыдиться – я никого не кидал». Камо Оганесян о переходе в «Астану» и финансовых запросах
Новый глава Федерации футбола Казахстана – Адилет Барменкулов. Мечтает о сборной на ЧМ-2034, а из футбола хочет сделать бизнес
Комментарии