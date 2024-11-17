Первый русский форвард «Бостона» с очками за 17 лет! Кто он?

Новый Самсонов или новый Хохлачев?

В матче против «Сент-Луиса» (2:3 ОТ) за «Бостон» впервые в сезоне-2024/25 и пятый раз за карьеру в НХЛ вышел на лед российский нападающий Георгий Меркулов . В первом периоде он отдал голевую передачу на Трента Фредерика.

Получилось эффектно:

Шайбу на память для Георгия, кстати, забрал сам автор гола.

Чем уникально это достижение Меркулова – в «Бостоне» уже забыли результативных русских игроков

За последние два сезона мы потихоньку привыкаем к русским именам в «Бостоне», но Дмитрий Орлов и Никита Задоров – защитники. С нашими форвардами в «Брюинс» все давно уже напряженно. Последним россиянином до Меркулова в атаке «Бостона» был Александр Хохлачев, но он не появлялся в НХЛ с января 2016 года.

Что же касается набранных очков, то здесь картина невероятная: ни один наш форвард из «Брюинс» после 4 апреля 2007-го не попадал в протокол – тогда голевую отдал Станислав Чистов.

Так выглядит статистика выступления россиян за «мишек» в XXI веке (сезон-2000/01 полностью отнесем к нему):

Россияне редко оказываются в «Бостоне». Прямо сейчас Меркулов – единственный наш в системе, не считая Задорова. Выбирать русских на драфте «Брюинс» тоже не любители – последним был Роман Бычков в 2019-м .

Кто такой Георгий Меркулов: играл за одну команду с Кочетковым, набирает много очков в АХЛ

В систему «Бостона» Георгий попал в 2022-м – подписал контракт новичка на 3 года. Но в главной команде он шанса не получил – отправился в АХЛ. В «Провиденсе» Меркулов быстро стал одним из лучших игроков. По итогам сезона-2022/23 россиянин попал в сборную лучших новичков АХЛ – выбил 24+31 в 67 матчах. Из дебютантов в таблице лучших бомбардиров лиги опередил только Тай Картье, который сейчас выступает в «Сиэтле», а среди одноклубников Георгий стал лучшим по результативности.

Перед сезоном-2023/24 «Бостон» лишился двух первых центров, Патриса Бержерона и Давида Крейчи, и атака команды летом казалась предельно осиротевшей. Было очевидно, что в условиях отсутствия денег под потолком, высоких пиков и сильных проспектов «Бостону» придется спасаться за счет внутренних ресурсов. Меркулов выглядел одним из главных кандидатов на подъем в главную команду.

Не повезло: в тренировочном лагере Джима Монтгомери впечатлили Мэттью Пойтрас и Джон Бичер, которые и стали основными. Меркулов не скис: в АХЛ оказался пятым бомбардиром лиги и вновь лучшим в «Провиденсе» – 30+35 в 67 матчах. Но все же дебют Георгия за «Бостон» состоялся еще по ходу прошлого сезона: его вызвали в основу 29 декабря, а на следующий день он вышел в матче против «Нью-Джерси». За четыре матча россиянин очками не отметился. Остаток сезона он провел в фарме.

Этим летом «Бостону» вновь понадобилось подкрепление из числа молодежи. Но и в этот раз выбор пал не на Меркулова: в основу попали Джастин Брэзо и Коул Кепке. Даже Райли Тафт получил шанс раньше. Зато уже в первом же матче за основу Георгий отдал классный ассист (хотя наверняка он задумывался как бросок, а не пас). Возможно, травма Хампуса Линдхольма, из-за которой Меркулова и вызвали, поможет россиянину закрепиться в НХЛ.

Георгию 24 года, но на таком уровне он пока толком не был. Не считая пяти матчей за «Бостон», Меркулов никогда не играл в высших лигах. У него было три сезона за «Капитан» в МХЛ (его одноклубником там был Петр Кочетков из «Каролины») и 6 матчей за «Тамбов» в ВХЛ, после чего Меркулов искал счастье за океаном.

Там Георгий начал с USHL, где выбил 73 очка в 74 матчах за «Янгстаун», а после поступил в университет Огайо и выступал в NCAA. Там его и заметил «Бостон» – контракт с командой Меркулов подписал в конце первого курса. По словам россиянина, интерес проявляли семь клубов, но затем остались только «Бостон», «Аризона» и «Монреаль». Георгий выбрал первых – из-за города, силы команды и друзей в штате. Так он и попал в систему НХЛ – без драфта.

Вероятно, проблемой в переходе из фарма в основу стали навыки игры в защите. Координатор по развитию игроков «Бостона» Адам МакКуэйд в августе 2022-го отмечал, что Георгий «очень умелый и достаточно конкурентоспособный», но при этом работает над деталями в оборонительной части игры.

В матче против «Сент-Луиса» у Меркулова «+2» – он играл в третьем звене с Фредериком и Чарли Койлом и был на льду во время обеих шайб Трента. Помимо него, только Мэйсон Лорей ушел со льда с «+2».

Может, такой удачный матч наконец убедит тренеров «Бостона» оставить Меркулова в основе?

Первый месяц Мичкова в НХЛ: хуже, чем Овечкин и Кросби – лучше, чем Драйзайтль и Стэмкос

«Хватит ныть, бро! Вы ноете из-за всякой херни!» Что я узнал из документалки «Амазона» про Кубок Стэнли

Фото: Gettyimages.ru /Richard T Gagnon; East News /AP Photo/Michael Dwyer