0

«Трактор» сделал квалификационные предложения Шерстневу, Никонову и Кисакову

«Трактор» сделал квалификационные предложения вратарю Савелию Шерстневу, а также форвардам Андрею Никонову и Александру Кисакову.

23-летний Шерстнев дебютировал в FONBET КХЛ в этом сезоне. Он принял участие в 12 матчах, отражая в среднем 91,8% бросков при коэффициенте надежности 2,12.

Никонов проводил четвертый полноценный сезон в лиге и первый за челябинский клуб. 23-летний форвард набрал 9 (6+3) очков в 60 матчах с учетом плей-офф.

23-летний Кисаков перешел в «Трактор» из «Динамо» по ходу сезона. На его счету 8 игр и 3 (0+3) очка за новую команду.

Плющев о Гордоне в «Тракторе»: «Будет загубленный сезон. Рассказывают басни, что он любит работать с молодежью, но в них может поверить только дилетант»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Трактора»
logoТрактор
logoКХЛ
logoСавелий Шерстнев
logoАндрей Никонов
logoАлександр Кисаков

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
С Никоном надеюсь в качестве актива на обмен?
С Гордоном согласовали?
Он лось здоровый !!! Олега Евенко вспомните ... Нужен команде , скажем так, полицейский. Бэйлена нет, Робинсона нет кто если,что за своих постоит ??? Вспомните ,кто дрался с Захарчуком, когда он ,в прямом смысле, СЛОМАЛ Артема Пеньковского ??? Игорь Полыгалов !!! Не самый крупный хоккеист ! А Никонов весьма габбариный!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Алифанов об оружии в США: «Если ты вступил на территорию другого человека, он может стрелять ниже пояса или колена. В некоторых штатах – на поражение»
20 мая, 13:12
КХЛ побила рекорд посещаемости с учетом плей-офф – 6 560 375 зрителей. На матчах в среднем был 7 971 зритель
20 мая, 12:30
Шевченко о том, что назначение Гордона в «Трактор» – это «пальцем в небо»: «Гру – тоже. У него и второй сезон был бы нормальный, но Бенуа упал в Омске и получил сотрясение»
18 мая, 18:34
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Вегас» во 2-м матче финала Запада
1 минуту назад
ЧМ-2026 по хоккею. Канада победила Словению, Германия обыграла Венгрию, Швеция – с Италией, Финляндия против Великобритании
сегодня, 16:39
Рафиков о Радулове: «Никогда не доводилось видеть игрока с такой энергией, просто зажигалка. Это привилегия для «Локомотива»
10 минут назад
Величкин о том, кто мог бы заменить Хартли в «Локомотиве»: «Было бы неплохо, если бы оставили Пелино. Он уже въехал в коллектив, как тренер он толковый, хитрый тактик в хорошем смысле»
34 минуты назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» в 5-м матче финала при 2-2 в серии
41 минуту назадLive
Крикунов о Федотове: «Он мог бы помочь «Ак Барсу». Билялов 2-й гол в матче с «Локомотивом» прозевал. Подустал и начал пропускать, им не хватило вратаря»
сегодня, 16:52
Валерий Брагин: «Было бы желание работать – я бы искал варианты. Мне исполняется 70! Календарь насыщенный, бесконечные перелеты, я почти 40 лет жил в таком режиме. Хватит!»
сегодня, 16:30
«Локомотив» проведет чемпионский парад 24 мая («Матч ТВ»)
сегодня, 15:27
«Локомотив» привез Кубок Гагарина в Ярославль. Команда приехала из Казани на поезде
сегодня, 14:38Видео
Роман Ротенберг: «У нас очень высокий уровень баскетбола. Динамичный вид спорта, приближенный к хоккею. В академии «Красная Машина» тоже играют в баскетбол»
сегодня, 13:43
Ко всем новостям
Последние новости
Звягин о том, за счет чего «Локомотив» победил: «Характер и сплоченность ребят. Нет пассажиров, когда наступают тяжелые времена, есть кому пихануть при необходимости, есть кому подбодрить»
2 минуты назад
Вайсфельд о Хартли: «Великолепная карьера, заканчивать на взлете – здорово. Он проделал очень хорошую работу в «Локомотиве»
22 минуты назад
Третьяк о финале Кубка Гагарина: «Нужно похвалить обе команды. Но «Локомотив» выглядит посолидней, играет более слаженно»
49 минут назад
Мисюль о победе в Кубке Гагарина: «Парни сделали что-то невероятное. Все красавцы, горжусь ими и очень люблю. Мы огромная семья»
сегодня, 16:59
«Динамо» продлило контракт с Артемьевым на 2 года
сегодня, 16:38
Джарвис о 2:6 от «Монреаля»: «Нельзя давать команде с таким уровнем атакующего мастерства столько шансов. Если вы позволяете совершить пять выходов один на один за матч, значит, что-то не так»
сегодня, 16:13
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Тренерский состав сработал хорошо. Провели правильную работу, которая привела к выходу в финал Кубка Гагарина. Надо сделать выводы и готовиться к следующему сезону»
сегодня, 15:57
«Нефтехимик» продлил контракт с Селезневым на год
сегодня, 15:45
Алексей Морозов: «Жаль, что Хартли завершил карьеру. Для КХЛ он по-настоящему культовый тренер»
сегодня, 15:36
«Трактор» продлил контракт с Рыкмановым на 2 года
сегодня, 15:12
Рекомендуем