«Трактор» сделал квалификационные предложения Шерстневу, Никонову и Кисакову

«Трактор » сделал квалификационные предложения вратарю Савелию Шерстневу , а также форвардам Андрею Никонову и Александру Кисакову .

23-летний Шерстнев дебютировал в FONBET КХЛ в этом сезоне. Он принял участие в 12 матчах, отражая в среднем 91,8% бросков при коэффициенте надежности 2,12.

Никонов проводил четвертый полноценный сезон в лиге и первый за челябинский клуб. 23-летний форвард набрал 9 (6+3) очков в 60 матчах с учетом плей-офф.

23-летний Кисаков перешел в «Трактор» из «Динамо» по ходу сезона. На его счету 8 игр и 3 (0+3) очка за новую команду.

