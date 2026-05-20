«Трактор» сделал квалификационные предложения Шерстневу, Никонову и Кисакову
«Трактор» сделал квалификационные предложения вратарю Савелию Шерстневу, а также форвардам Андрею Никонову и Александру Кисакову.
23-летний Шерстнев дебютировал в FONBET КХЛ в этом сезоне. Он принял участие в 12 матчах, отражая в среднем 91,8% бросков при коэффициенте надежности 2,12.
Никонов проводил четвертый полноценный сезон в лиге и первый за челябинский клуб. 23-летний форвард набрал 9 (6+3) очков в 60 матчах с учетом плей-офф.
23-летний Кисаков перешел в «Трактор» из «Динамо» по ходу сезона. На его счету 8 игр и 3 (0+3) очка за новую команду.
Плющев о Гордоне в «Тракторе»: «Будет загубленный сезон. Рассказывают басни, что он любит работать с молодежью, но в них может поверить только дилетант»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Трактора»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии