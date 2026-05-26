  Италия покинула элиту ЧМ после 7 поражений подряд с общим счетом 5:28. Сборная год назад вернулась в высший дивизион
Италия покинула элиту ЧМ после 7 поражений подряд с общим счетом 5:28. Сборная год назад вернулась в высший дивизион

Сборная Италии покинула элитный дивизион ЧМ по хоккею.

Сборная Италии уступила Словении (1:5) в матче группового этапа ЧМ-2026.

Это поражение стало для сборной 7-м подряд на турнире с общим счетом 5:28.

Команда заняла 8-е место в таблице группы B и вылетела в дивизион A1 чемпионата мира.

Ранее стало известно, что элитный дивизион также покинет сборная Великобритании. В следующем году места вылетевших по итогам чемпионата мира команд займут сборные Казахстана и Украины.

Напомним, в 2025 году сборная Италии заняла второе место в дивизионе A1 и вернулась в элитный дивизион ЧМ.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
Даже хоккейная сборная Италии играла на ЧМ в отличии от футбольной 😁
Уже в Д1А
Толково время провели.
Вообще, занятно, что ИИХФ всячески пытается втянуть в ЧМ как можно больше сборных для пропаганды хоккея, но выглядит так, словно этим сборным это на фиг не надо. Хотя, может и не сборным, а федерациям скорее, сборным-то всегда здорово сыграть с крутыми соперниками. А федерации что-то не могут найти финансирования для своих лиг и клубов, не могут вырастить интерес к игре, так и отправляют свои сборные без каких-то результатов. Швейцария с Германией вот хотели вырастить игру и вырастили, молодцы. А Франция, Италия, Великобритания - вроде где-то болтаются, играют, но зачем - непонятно
Из этой "святой троицы" мне жаль только Сборную Франции. Начиная с 2009 года мне казалось, что они пройдут путём Швейцарии и Германии, станут твёрдыми участниками борьбы за выход в плей-офф, и не будут решать задачу по невылету. Также будут каждый год делегировать свою молодёжь в НХЛ. Ведь у страны есть потенциал для этого - есть большое население, в стране есть деньги на развитие хоккея (у родителей есть деньги на занятия детей, у бизнеса и/или у государства есть деньги на строительство стадионов). Видимо, не хватает какого-то безумца, который будет гореть идеей французского хоккея, и зажжёт этой идеей власть и деньги имущих. В итоге, вместо того, чтобы стоять в одном ряду с Латвией, Норвегией, Данией, Австрией, французы скатились аж до вылета во второй дивизион, где могут застрять после домашнего ЧМ2028.
Ну из детства и юности в конце 70х в 80х годах когда сборных в элите играло всего 8-СССР ЧССР. США.Канада ФРГ Швеция.Финляндия.лифтерами были Италия Польша.ГДР.кстати Швейцарию не помню.тогда вылетала одна команда.как то помню США вылетели и в элите было 2 немецкие команды ГДР И ФРГ. Возможно Австрия выходила. Но в памяти не отложилось. Гуглить нехочу) так из детства и да помнится одно время наши тяжело играли с ФРГ
У Италии что-то не складывается с чемпионатами мира...
p.s. Хотя не совсем: последние два ЧМ по волейболу выиграли.
Они не уровень элиты в хоккее. Молодежи в хоккее нет в Д2А играют по молодежи и юниорам
по мощам и елей
Как говорится , вслед за британским кораблем пошли .
Удивляет только большое количество дивизиона Б в элите , а не вылет итальянцев .
Вот уж кто опозорился , так это футболисты ,
А все потому что негры перестали играть на улице )
К чему корабли начал приплетать? Тут тебе не политика? Ты еще и расисткие выссказывания пишешь. В футболе Италии бардак, там непонятно что твориться. Вот и не попадают на ЧМ.
Впервые слышу это о британском корабле
Корнилов о ЧМ: «Отстранение России и Беларуси сказывается. Раньше 2-3 сборные были не в состоянии оказывать сопротивление. В связи с отсутствием двух сильных команд конкуренция сократилась еще сильнее»
24 мая, 13:27
