Италия покинула элиту ЧМ после 7 поражений подряд с общим счетом 5:28. Сборная год назад вернулась в высший дивизион

Сборная Италии покинула элитный дивизион ЧМ по хоккею.

Сборная Италии уступила Словении (1:5) в матче группового этапа ЧМ-2026.

Это поражение стало для сборной 7-м подряд на турнире с общим счетом 5:28.

Команда заняла 8-е место в таблице группы B и вылетела в дивизион A1 чемпионата мира.

Ранее стало известно, что элитный дивизион также покинет сборная Великобритании. В следующем году места вылетевших по итогам чемпионата мира команд займут сборные Казахстана и Украины.

Напомним, в 2025 году сборная Италии заняла второе место в дивизионе A1 и вернулась в элитный дивизион ЧМ.