Италия покинула элиту ЧМ после 7 поражений подряд с общим счетом 5:28. Сборная год назад вернулась в высший дивизион
Сборная Италии покинула элитный дивизион ЧМ по хоккею.
Сборная Италии уступила Словении (1:5) в матче группового этапа ЧМ-2026.
Это поражение стало для сборной 7-м подряд на турнире с общим счетом 5:28.
Команда заняла 8-е место в таблице группы B и вылетела в дивизион A1 чемпионата мира.
Ранее стало известно, что элитный дивизион также покинет сборная Великобритании. В следующем году места вылетевших по итогам чемпионата мира команд займут сборные Казахстана и Украины.
Напомним, в 2025 году сборная Италии заняла второе место в дивизионе A1 и вернулась в элитный дивизион ЧМ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Вообще, занятно, что ИИХФ всячески пытается втянуть в ЧМ как можно больше сборных для пропаганды хоккея, но выглядит так, словно этим сборным это на фиг не надо. Хотя, может и не сборным, а федерациям скорее, сборным-то всегда здорово сыграть с крутыми соперниками. А федерации что-то не могут найти финансирования для своих лиг и клубов, не могут вырастить интерес к игре, так и отправляют свои сборные без каких-то результатов. Швейцария с Германией вот хотели вырастить игру и вырастили, молодцы. А Франция, Италия, Великобритания - вроде где-то болтаются, играют, но зачем - непонятно
p.s. Хотя не совсем: последние два ЧМ по волейболу выиграли.
Удивляет только большое количество дивизиона Б в элите , а не вылет итальянцев .
Вот уж кто опозорился , так это футболисты ,
А все потому что негры перестали играть на улице )