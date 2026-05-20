КХЛ побила рекорд посещаемости с учетом плей-офф – 6 560 375 зрителей. На матчах в среднем был 7 971 зритель

КХЛ побила рекорд посещаемости с учетом плей-офф.

КХЛ сообщила, что в этом сезоне был побит рекорд лиги по посещаемости матчей с учетом плей-офф. 748 игр регулярного чемпионата и 75 матчей Кубка Гагарина суммарно посетили 6 560 375 зрителей.

Предыдущее достижение было установлено в прошлом сезоне – 6 543 257 человек при 87 играх в плей-офф.

Отмечается, что средняя посещаемость также будет рекордной. Сейчас этот показатель составляет 7 971 зритель на игре, но может незначительно измениться к концу Кубка Гагарина.

Ранее лучшим результатом была отметка в 7 529 зрителей по итогам сезона-2024/25.

5,7 млн зрителей – рекорд общей посещаемости матчей КХЛ. 7835 болельщиков – рекорд средней посещаемости