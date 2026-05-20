  • КХЛ побила рекорд посещаемости с учетом плей-офф – 6 560 375 зрителей. На матчах в среднем был 7 971 зритель
КХЛ сообщила, что в этом сезоне был побит рекорд лиги по посещаемости матчей с учетом плей-офф. 748 игр регулярного чемпионата и 75 матчей Кубка Гагарина суммарно посетили 6 560 375 зрителей.

Предыдущее достижение было установлено в прошлом сезоне – 6 543 257 человек при 87 играх в плей-офф.

Отмечается, что средняя посещаемость также будет рекордной. Сейчас этот показатель составляет 7 971 зритель на игре, но может незначительно измениться к концу Кубка Гагарина.

Ранее лучшим результатом была отметка в 7 529 зрителей по итогам сезона-2024/25.

5,7 млн зрителей – рекорд общей посещаемости матчей КХЛ. 7835 болельщиков – рекорд средней посещаемости

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Живу в СПб, болею за Нефтехимик. Несколько раз за сезон ходил на Шанхай. Считаю, на СКА Арене была самая доброжелательная, семейная и трезвая публика. Судя по увиденным шарфам, на игры ходили болельщики чуть ли не всех клубов КХЛ и некоторых из НХЛ. Особенно запомнился приезд Северстали, чьи фанаты по ощущениям заняли четверть трибун
Живу в СПб, болею за Нефтехимик. Несколько раз за сезон ходил на Шанхай. Считаю, на СКА Арене была самая доброжелательная, семейная и трезвая публика. Судя по увиденным шарфам, на игры ходили болельщики чуть ли не всех клубов КХЛ и некоторых из НХЛ. Особенно запомнился приезд Северстали, чьи фанаты по ощущениям заняли четверть трибун
Надеюсь что после переезда Шанхая в Санкт-Петербурге сделают вторую команду. Огромный город где любят хоккей и есть вся инфраструктура - явно заслуживает иметь больше одной команды в КХЛ.
так билеты бесплатные направо и налево разбрасывали
Не загубили бы, как футбол.
Не загубили бы, как футбол.
Совершенно очевидно что болельщиков стало ходить слишком много поэтому необходимо ввести фан айди, так сказать, проредить ряды)
Рост посещаемости каждый год приличный. Сейчас СКА на большую арену снова переезжает, в Нижнем наверное тоже Торпедо на новой арене сыграет - будет еще существенно больше посещаемость
8к зрителей в среднем на игре это очень серьезный результат на самом деле, учитывая вместимость хоккейных стадионов. Сколько там в РПЛ с фан-айди, уж не меньше ли?
8к зрителей в среднем на игре это очень серьезный результат на самом деле, учитывая вместимость хоккейных стадионов. Сколько там в РПЛ с фан-айди, уж не меньше ли?
средняя в РПЛ больше почти в 2 раза - https://www.sports.ru/football/1117173721-3-270-691-chelovek-posetili-matchi-v-sezone-rpl-luchshij-rezultat-s-se.html
Спасибо за информацию. Не густо...
Больше чем на футболе
5,7 млн зрителей – рекорд общей посещаемости матчей КХЛ. 7835 болельщиков – рекорд средней посещаемости
16 марта, 18:11
7 984 зрителя в среднем посещали матчи КХЛ за 4 стартовых месяца – это рекорд. Заполняемость арен – 80%, лучшая в истории
1 января, 16:28
