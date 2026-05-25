  • ЧМ-2026 по хоккею. Италия уступила Словении и вылетела из элитного дивизиона, США забили 7 голов Венгрии, Чехия проиграла Норвегии, Германия обыграла Великобританию
В Швейцарии продолжается ЧМ-2026 по хоккею.

Продолжается чемпионат мира по хоккею-2026. Турнир проходит в Цюрихе и Фрибуре (Швейцария).

США победили Венгрию (7:3), Чехия проиграла Норвегии (1:4), Германия обыграла Великобританию (6:3). Италия уступила Словении (1:5) и вылетела в первый дивизион. 

Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.

Чемпионат мира-2026

Группа А

Группа В

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2026

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2026

Статистика ЧМ по хоккею 2026

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Хех )) 4:1. Сливайте воду ) Красиво, Норвегия !
Обалдеть ! И шведов, и чехов обыгрывают, обыграть канадцев не хватило 1,5 минуты.
И проиграли в основное только словакам, при равной в целом игре
Да уж самое неожиданное приятное открытие на этом ЧМ. Я даже стал болеть за них. Представляю лица ставочников которые ставили на чехов и шведов
День икс для Норвегии. Надо брать три очка, чехи не выглядят устрашающей командой, спокойно можно бороться. Приехал ещё Брандсег, хорошее усиление для первой пятерки большинства.
Вперёд викинги!
Болеем за Норвегию! Викинги только вперед!
По таким раскладам, завтра, по сути, два матча 1/8 финала. Швеция - Словакия и США - Австрия.
Что творит чертова Норвегия!!!
и уверенно причём
Уверенно играют, как шведы. Только не про шведов этого года
Норвеги всегда как то незаметно проводят ЧМ, в плей офф не выходят, но и не вылетают, статисты в общем. А в этот раз прям дают жару. Нужно в Норвегии ЧМ провести.
Денег нет на проведение ЧМ. Если 3 место займут, то думаю выделят. Для этого надо победа США над Канадой, верим!
Странно звучит утверждение, что у Норвегии нет денег. Ведь это же одна из самых богатых стран мира. Богаче Дании, Чехии, Финляндии, Словакии, где Чемпионаты Мира проводились неоднократно.
Чехи заблудились в "Норвежском лесу".
Браво, потомки викингов!
Норвегия на 2-м месте (пусть и промежуточно) ! Кто бы мог подумать ?! Айда, викинги, дави дальше !
Если Норвегия сможет победить сегодня, то появится реальный шанс на второе место, так как у Чехии ещё Канада впереди. Там и шанс на полуфинал у Норвегии может появиться, если в соперниках Австрия или Латвия будет.
Если 2 место, то Латвия будет
Более того если победа над Чехией в основное время, то просто надо будет Данию в основное время победить и будет 2 место
Боже мой вот это зверюги конечно норвежцы. Красавчики, как бы дальше не сложилось, но групповой этап они показывали отличный хоккей. Просто браво!!!! Брандсег приехал, полтора момента, два гола сделал, вот что значит уже игрок нхловского уровня. Красота
Фантастика! Коблар #44 по игре и потенциалу игрок топ 6 НХЛ! Чехов как детишек катал один в чужой зоне.
Ему ещё убивать свою эмоциональность балканскую(словенец по происхождению) ну и в защите подтянуть аспекты, а то его звено в защите пожарит. В концовке что то и на вбрасывания не вставал.
Классный игрок, перешёл в Регле, они вдвоем с Эриксеном ещё пошумят в молодёжке( следите в декабре)
Похоже после золотого поколения детского хоккея в роли возмутителей спокойствия на годы будет сборная Норвегии,в 2024 на драфте выбрано 4 норвежца(2 в первом круге),в 2025 два.
Интересно будет посмотреть на их прогресс.
В этом году тоже будет во втором раунде Аарам Ольсен. И через год будет хороший защитник
Тем будет интереснее за их ростом и развитием наблюдать. Кто знает, может быть получим третью скандинавскую великую хоккейную державу.
