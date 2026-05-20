  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Алифанов об оружии в США: «Если ты вступил на территорию другого человека, он может стрелять ниже пояса или колена. В некоторых штатах – на поражение»
0

Алифанов об оружии в США: «Если ты вступил на территорию другого человека, он может стрелять ниже пояса или колена. В некоторых штатах – на поражение»

Алифанов о США: если ты вступил на чужую территорию, человек может стрелять.

22-летний защитник Ярослав Алифанов из Johnson & Wales University (команда играет в студенческой лиге США NCAA Division III) высказался криминальной обстановке в США.

Хоккеист уехал в Северную Америку из школы «Трактора» в 2021 году.

– В Америке не так все хорошо с системой безопасности?

– Система безопасности хорошая, но ее может не оказаться в каких-то местах, где она должна быть, как, например, на хоккейных аренах. Но они это рассматривают с той стороны, что у нас все свободно, все открыто, мы никого не боимся. Но есть разные люди, и я считаю, что доверяй, но проверяй.

– Криминальная обстановка в США зависит от города?

– Зависит не от города, а от района. Когда я играл в Канаде, мне говорили: «Не ходи туда, потому что район неблагоприятный». В Вашингтоне тоже: «Вот туда ходить нельзя, там не совсем безопасно».

Это зависит от штата, потому что где-то можно стрелять. И если ты вступил хоть одной ногой на территорию другого человека, пусть даже случайно, то он может стрелять ниже пояса или ниже колена. В некоторых штатах и на поражение, – сказал Алифанов.

«У американцев не всегда правильные интересы. С ними нельзя поговорить по душам, менталитет сильно отличается». Хоккеист Алифанов о США

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
NCAA
logoТрактор
светская хроника
logoКХЛ

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ниже пояса это очень жестко😁
На какой помойке нашли это чудо-юдо???
Даже за солью нельзя сходить?!?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ побила рекорд посещаемости с учетом плей-офф – 6 560 375 зрителей. На матчах в среднем был 7 971 зритель
20 мая, 12:30
«У американцев не всегда правильные интересы. С ними нельзя поговорить по душам, менталитет сильно отличается». Хоккеист Алифанов о США
20 мая, 09:25
Стрикленд об интересе «Торонто» к тренеру Карлу из NCAA: «Удивлюсь, если он покинет Денвер ради «Мэйпл Лифс». Не думаю, что это произойдет»
20 мая, 08:50
Рекомендуем
Главные новости
Величкин о том, кто мог бы заменить Хартли в «Локомотиве»: «Было бы неплохо, если бы оставили Пелино. Он уже въехал в коллектив, как тренер он толковый, хитрый тактик в хорошем смысле»
1 минуту назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» в 5-м матче финала при 2-2 в серии
8 минут назадLive
Крикунов о Федотове: «Он мог бы помочь «Ак Барсу». Билялов 2-й гол в матче с «Локомотивом» прозевал. Подустал и начал пропускать, им не хватило вратаря»
36 минут назад
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Вегас» во 2-м матче финала Запада
сегодня, 14:55
ЧМ-2026 по хоккею. Канада победила Словению, Германия обыграла Венгрию, Швеция – с Италией, Финляндия против Великобритании
49 минут назад
Валерий Брагин: «Было бы желание работать – я бы искал варианты. Мне исполняется 70! Календарь насыщенный, бесконечные перелеты, я почти 40 лет жил в таком режиме. Хватит!»
58 минут назад
«Локомотив» проведет чемпионский парад 24 мая («Матч ТВ»)
сегодня, 15:27
«Локомотив» привез Кубок Гагарина в Ярославль. Команда приехала из Казани на поезде
сегодня, 14:38Видео
Роман Ротенберг: «У нас очень высокий уровень баскетбола. Динамичный вид спорта, приближенный к хоккею. В академии «Красная Машина» тоже играют в баскетбол»
сегодня, 13:43
Боб Хартли: «Мои команды 9 раз доходили до финала и 8 раз брали титул. Я родился под счастливой звездой, наверное. А еще всегда тренировал хорошие команды, ха-ха»
сегодня, 13:17
Ко всем новостям
Последние новости
Третьяк о финале Кубка Гагарина: «Нужно похвалить обе команды. Но «Локомотив» выглядит посолидней, играет более слаженно»
16 минут назад
Мисюль о победе в Кубке Гагарина: «Парни сделали что-то невероятное. Все красавцы, горжусь ими и очень люблю. Мы огромная семья»
29 минут назад
«Динамо» продлило контракт с Артемьевым на 2 года
50 минут назад
Джарвис о 2:6 от «Монреаля»: «Нельзя давать команде с таким уровнем атакующего мастерства столько шансов. Если вы позволяете совершить пять выходов один на один за матч, значит, что-то не так»
сегодня, 16:13
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Тренерский состав сработал хорошо. Провели правильную работу, которая привела к выходу в финал Кубка Гагарина. Надо сделать выводы и готовиться к следующему сезону»
сегодня, 15:57
«Нефтехимик» продлил контракт с Селезневым на год
сегодня, 15:45
Алексей Морозов: «Жаль, что Хартли завершил карьеру. Для КХЛ он по-настоящему культовый тренер»
сегодня, 15:36
«Трактор» продлил контракт с Рыкмановым на 2 года
сегодня, 15:12
Кросби о Малкине: «Джино был на пороге выхода на рынок несколько лет назад. В этот раз получится о чем-то договориться пораньше, надеюсь. Все знают, что он значит для «Питтсбурга»
сегодня, 14:50
Береглазов о том, может ли «Локомотив» выиграть Кубок Гагарина в третий раз подряд: «У команды есть все. Костяк сохранится, надеюсь. Мы хорошо подготовимся»
сегодня, 14:25
Рекомендуем