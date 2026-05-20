Алифанов об оружии в США: «Если ты вступил на территорию другого человека, он может стрелять ниже пояса или колена. В некоторых штатах – на поражение»

Алифанов о США: если ты вступил на чужую территорию, человек может стрелять.

22-летний защитник Ярослав Алифанов из Johnson & Wales University (команда играет в студенческой лиге США NCAA Division III) высказался криминальной обстановке в США.

Хоккеист уехал в Северную Америку из школы «Трактора» в 2021 году.

– В Америке не так все хорошо с системой безопасности?

– Система безопасности хорошая, но ее может не оказаться в каких-то местах, где она должна быть, как, например, на хоккейных аренах. Но они это рассматривают с той стороны, что у нас все свободно, все открыто, мы никого не боимся. Но есть разные люди, и я считаю, что доверяй, но проверяй.

– Криминальная обстановка в США зависит от города?

– Зависит не от города, а от района. Когда я играл в Канаде, мне говорили: «Не ходи туда, потому что район неблагоприятный». В Вашингтоне тоже: «Вот туда ходить нельзя, там не совсем безопасно».

Это зависит от штата, потому что где-то можно стрелять. И если ты вступил хоть одной ногой на территорию другого человека, пусть даже случайно, то он может стрелять ниже пояса или ниже колена. В некоторых штатах и на поражение, – сказал Алифанов.

