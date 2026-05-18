  • Плющев о Гордоне в «Тракторе»: «Будет загубленный сезон. Рассказывают басни, что он любит работать с молодежью, но в них может поверить только дилетант»
Плющев о Гордоне в «Тракторе»: «Будет загубленный сезон. Рассказывают басни, что он любит работать с молодежью, но в них может поверить только дилетант»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал назначение Скотта Гордона в «Трактор». В прошлом сезоне американский специалист работал в главной юниорской лиге США (USHL).

– Что ждете от «Трактора»?

– Ничего хорошего. Нам рассказывают басни о том, что новый тренер любит работать с молодежью, но в них может поверить только дилетант. Ведь североамериканцы прилетают в КХЛ исключительно ради сиюминутного результата и гонорара, перспектива их, как и любых легионеров, мало волнует.

Тут надо отдать должное тому же Буше – он в Омске сразу честно сказал, что слово «завтра» не знает, он живет только «сегодня». На этом в серии с «Локомотивом» и погорел, загнав ветеранов и так и не наиграв молодых.

В «Тракторе» уже не первый год крепкий состав, отличные болельщики, школа. Но даже о полуфинальных «высотах» Буше можно только мечтать. Увы, скорее всего будет повторение пройденного – загубленный сезон, – сказал Плющев.

Плющев о назначении Гордона: «Менеджеры «Трактора» ушли в клоунаду. Я бы его не запомнил, если бы у него не было однофамильца»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
Как же эти помойные рты достали. Ни могут прийти к тому, что их любимчик (РоРо) ни кому не нужен
5-ый год уже теряет сознание )) всё никак потеряться не может с сайта
Когда Ротенберг говорит о работе с молодёжью, то верят все, кроме дилетантов:)))
Я тоже не жду с ничего выдающегося от этого тренера ! ГРУ ,в своё время,получил готовую, сыгранную команду !!! А второй год ни чего не показал,как ТРЕНЕР ! Гордон ,как и ГРУ не знает наших и каких ему игроков "купит" Волков с теми и будет.
У Трактора бронза 2021/22, 2023/24, серебро 2024/25, победитель восточной конфереции 2025. Клуб добивается результатов, идет к своей цели вопреки ртам таких экспертов, которые не верят в Челябинск и каждый раз порочат загубленный сезон.
У Трактора бронза 2021/22, 2023/24, серебро 2024/25, победитель восточной конфереции 2025. Клуб добивается результатов, идет к своей цели вопреки ртам таких экспертов, которые не верят в Челябинск и каждый раз порочат загубленный сезон.
Я вам больше скажу... У Трактора бронза 1976/1977,1992/1993,1993/1994,Кубок континента и бронза 2011/2012. Серебро 2012/2013. И к чему идёт Трактор мне не объясняй !!!! Я ходил на игры ещё на стадион ЧТЗ !
Я понял что сезон будет загублен как только узнал что Волков и Савин опять остались у руля.
ты дорогой товарищ уже года 3 ищешь работу.так и до пенсии дотянешь
Плющ это главный эксперт КХЛ?
Плющев, какой убогии. Сам то что выиграл? Кроме м/ч где парни были из Устинки
Ну это же намёк, мол аот же я, возьмите меня главным. А его не замечают.
