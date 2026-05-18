Плющев о Гордоне в «Тракторе»: «Будет загубленный сезон. Рассказывают басни, что он любит работать с молодежью, но в них может поверить только дилетант»

Плющев о Гордоне в «Тракторе»: будет загубленный сезон.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал назначение Скотта Гордона в «Трактор ». В прошлом сезоне американский специалист работал в главной юниорской лиге США (USHL).

– Что ждете от «Трактора»?

– Ничего хорошего. Нам рассказывают басни о том, что новый тренер любит работать с молодежью, но в них может поверить только дилетант. Ведь североамериканцы прилетают в КХЛ исключительно ради сиюминутного результата и гонорара, перспектива их, как и любых легионеров, мало волнует.

Тут надо отдать должное тому же Буше – он в Омске сразу честно сказал, что слово «завтра» не знает, он живет только «сегодня». На этом в серии с «Локомотивом» и погорел, загнав ветеранов и так и не наиграв молодых.

В «Тракторе» уже не первый год крепкий состав, отличные болельщики, школа. Но даже о полуфинальных «высотах» Буше можно только мечтать. Увы, скорее всего будет повторение пройденного – загубленный сезон, – сказал Плющев.

Плющев о назначении Гордона: «Менеджеры «Трактора» ушли в клоунаду. Я бы его не запомнил, если бы у него не было однофамильца»