Дмитрий Васильев о кричалке фанатов «Спартака»: «Попытка унизить СКА. Мы в свободной стране, люди могут высказываться, если это не переходит грань унижений и оскорблений. Хоккей – не место для разборок»

Дмитрий Васильев высказался о скандале в матче «Спартак» – СКА.

25 октября СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. После игры главный тренер армейцев Роман Ротенберг обвинил болельщиков красно-белых в нецензурных скандированиях. Среди прочего, фанаты кричали : «СКА – позор российского хоккея».

После этого «Спартак» пожаловался на Ротенберга в КХЛ: «В свойственной ему манере вседозволенности оскорбительно отозвался о болельщиках. Так называемое «лицо российского хоккея» из раза в раз позорит его».

При рассмотрении дела лига не выявила бранных кричалок , но оштрафовала «Спартак » и вынесла Ротенбергу предупреждение.

«Конечно, мы живем в демократическом государстве, свободной стране, где люди могут высказываться по любому поводу, если это не переходит грань унижений и оскорблений.

Я так понимаю, это сделали фанаты, а это управляемые клубом люди. За это должны быть санкции. «Спартак» должен ответить за поведение фанатов, чтобы другим было неповадно. Хоккей – это не место для разборок, туда люди приходят получить позитивные эмоции.

Может быть, у людей есть причины высказываться в подобном тоне, но нельзя это превращать в оскорбления другой команды. Нужно это регламентировать руководству КХЛ , чтобы подобные выходки не повторялись. Может быть, болельщики и правы, я не спорю, но это не место, чтобы организовывать разборки.

Эта кричалка была на грани. Да, матерных слов не было, но мы же все понимаем, о чем идет речь. Это попытка унизить СКА и руководство.

С лингвистической точки зрения, ничего такого не было. Но если не дать подобному действию правовую оценку, то это может перерасти в прямое оскорбление. Надо в принципе запретить вывешивать те же баннеры, которые на грани.

Заявление «Спартака» о Романе Ротенберге? Это их личное мнение. Позорит или не позорит – это субъективно. Пресс-конференция – это другое. На той же пресс-конференции можно высказывать свое личное мнение, почему бы и нет», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев .