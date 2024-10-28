Гендиректор «Лады» про «СКА – позор российского хоккея»: «Если фанаты хотели кого-то конкретного наказать, они должны были кричать об этом человеке. Но они не кричали, чего-то у них не хватило»

Гендиректор «Лады» высказался о скандале в матче «Спартак» – СКА.

Главный тренер армейцев Роман Ротенберг обвинил болельщиков красно-белых в нецензурных скандированиях после игры Фонбет Чемпионата КХЛ (5:2). Среди прочего, фанаты кричали : «СКА – позор российского хоккея».

После этого «Спартак» пожаловался на Ротенберга в КХЛ: «В свойственной ему манере вседозволенности оскорбительно отозвался о болельщиках. Так называемое «лицо российского хоккея» из раза в раз позорит его».

При рассмотрении дела лига не выявила бранных кричалок , но оштрафовала «Спартак » и вынесла Ротенбергу предупреждение.

– Я правильно понимаю, что теперь вам тоже надо будет собираться с болельщиками и говорить, что кричалки против СКА – это большие деньги для клуба?

– Не только против СКА. Если речь идет о выкриках, оскорбляющих другую команду, то это штраф. Мы всегда обращаемся по этому поводу.

Я слышал вашу дискуссию, спрашивали относительно того, что есть оскорбления, как определить оскорбление это или нет? Есть закон. КоАП. Кодекс об административных правонарушениях говорит о том, что это унижение человеческого достоинства не принятыми в обществе с точки зрения морали эпитетами и терминами.

Там говорят «позор». По-моему, кричали: «СКА – позор российского хоккея». У меня сразу всплывает в голове образ Жени Кетова, который у нас играл, потом ушел в СКА. Сейчас в тренерском штабе работает. Парень честный, в сборной играл всегда. Это он позор хоккея? А кто тогда гордость?

Если мы хотим определиться, оскорбление это или нет, просто возьмите и на себя примерьте: «Ты позор человечества». Это, несомненно, оскорбление.

Если болельщики хотели кого-то конкретного наказать, они должны были кричать об этом человеке лично. Но они не кричали, потому что, я думаю, чего-то у них не хватило.

Потому что, на мой взгляд, здесь все уже переходит в рамки правового поля как оскорбление физического лица, которое может прибегнуть к правоохранительным мерам. Здесь состав есть. Никому не хочется отвечать. А вот так что-то аморфное, о команде, без определения какого-то, размыто все.

Я не одобряю этого поведения. Да, мы инструктируем болельщиков, просим чтобы не кричали, – заявил генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.