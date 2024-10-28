Яшкин о том, замечал ли за фанатами «Спартака» жесткость, когда играл за СКА: «Да нет, мне вообще без разницы. Не обращаю на это внимание, играю в хоккей»

Дмитрий Яшкин высказался о скандале в матче «Спартак» – СКА.

Главный тренер армейцев Роман Ротенберг обвинил болельщиков красно-белых в нецензурных скандированиях после игры Фонбет Чемпионата КХЛ (5:2). Среди прочего, фанаты кричали : «СКА – позор российского хоккея».

При рассмотрении дела лига не выявила бранных кричалок , но оштрафовала «Спартак » и вынесла Ротенбергу предупреждение.

– Что думаешь про ситуацию вокруг конфликта «Спартака» и СКА? Замечал за болельщиками красно-белых какую-то особенную жесткость, когда играл за Питер?

– Да нет, мне вообще без разницы. Да вроде всегда там выигрывали, и, в принципе, ничего такого не слышал.

Не обращаю на это внимание, играю в хоккей, – сказал нападающий «Ак Барса » Дмитрий Яшкин .