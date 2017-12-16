Олег Знарок о победе над Канадой: «Первый период отыграли отвратительно. Явный недонастрой»

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу над сборной Канады (2:0) в матче Кубка Первого канала.

«Не знаю, почему, но первый период отыграли отвратительно.

Явный недонастрой. В раздевалке сказали об этом, стали неплохо играть.

Третий период сыграли в более-менее свою игру. В первом периоде ребята волновались сильно, играли при своих зрителях.

Но я думаю, это все же недонастрой», – сказал Знарок.

Знарок впервые победил Канаду в качестве тренера сборной России. Для этого понадобилось 5 матчей