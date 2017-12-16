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    Олег Знарок о победе над Канадой: «Первый период отыграли отвратительно. Явный недонастрой»

    Теги Евротур сборная России сборная Канады Олег Знарок Кубок Первого канала

    Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу над сборной Канады (2:0) в матче Кубка Первого канала.

    «Не знаю, почему, но первый период отыграли отвратительно.

    Явный недонастрой. В раздевалке сказали об этом, стали неплохо играть.

    Третий период сыграли в более-менее свою игру. В первом периоде ребята волновались сильно, играли при своих зрителях.

    Но я думаю, это все же недонастрой», – сказал Знарок.

    Знарок впервые победил Канаду в качестве тренера сборной России. Для этого понадобилось 5 матчей

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