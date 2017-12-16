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    Знарок впервые победил Канаду в качестве тренера сборной России. Для этого понадобилось 5 матчей

    Теги Евротур сборная России сборная Канады Олег Знарок Кубок Первого канала

    Сборная России оказалась сильнее сборной Канады (2:0) в матче Кубка Первого канала.

    Главный тренер Олег Знарок одержал первую победу над канадцами в качестве тренера сборной. 

    До этого 54-летний специалист проигрывал Канаде четыре игры подряд – ЧМ-2015 (1:6), выставочный матч перед Кубком мира (2:3 ОТ), полуфинал Кубка мира (3:5) и ЧМ-2017 (2:4).

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Канада.

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