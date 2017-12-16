Знарок впервые победил Канаду в качестве тренера сборной России. Для этого понадобилось 5 матчей

Сборная России оказалась сильнее сборной Канады (2:0) в матче Кубка Первого канала.

Главный тренер одержал первую победу над канадцами в качестве тренера сборной.

До этого 54-летний специалист проигрывал Канаде четыре игры подряд – ЧМ-2015 (1:6), выставочный матч перед Кубком мира (2:3 ОТ), полуфинал Кубка мира (3:5) и ЧМ-2017 (2:4).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Канада.