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    Вячеслав Фетисов: «Кузня» может вернуться, если финансовая ситуация в клубе изменится»

    Теги Металлург Нк Вячеслав Фетисов КХЛ

    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о решении совета директоров КХЛ, исключившего новокузнецкий «Металлург» из лиги.

    «Обидно, жалко людей, которые уже привыкли ходить на хоккей в Новокузнецке. У них большое количество высококлассных хоккеистов, которые играют, радуют. Хочется им посочувствовать и пожелать, чтобы они не бросали команду, в какой бы лиге она ни играла. Если хоккей в Новокузнецке является любимой игрой, то люди будут ходить на свою команду, поддерживать ее.

    Если ситуация с финансированием изменится, то никто не будет против, чтобы команда вернулась в лигу. Принято решение, в стратегическом плане это (сокращение клубов) поднимет уровень хоккея», – дал комментарии Фетисов.

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