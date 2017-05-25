Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о решении совета директоров , исключившего новокузнецкий «Металлург» из лиги.

«Обидно, жалко людей, которые уже привыкли ходить на хоккей в Новокузнецке. У них большое количество высококлассных хоккеистов, которые играют, радуют. Хочется им посочувствовать и пожелать, чтобы они не бросали команду, в какой бы лиге она ни играла. Если хоккей в Новокузнецке является любимой игрой, то люди будут ходить на свою команду, поддерживать ее.

Если ситуация с финансированием изменится, то никто не будет против, чтобы команда вернулась в лигу. Принято решение, в стратегическом плане это (сокращение клубов) поднимет уровень хоккея», – дал комментарии Фетисов.

Вячеслав Фетисов: «В КХЛ богатые клубы забирают лучших хоккеистов из других команд. Купленный результат ничего не стоит»

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