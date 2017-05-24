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    Владислав Третьяк: «Руководство «Кузни» само виновато в исключении из КХЛ»

    Теги Металлург Нк Владислав Третьяк КХЛ ВХЛ

    Президент ФХР Владислав Третьяк высказался по поводу исключения новокузнецкого «Металлурга» из КХЛ.

    «Решение КХЛ комментировать не могу. У них есть совет директоров, в который я не вхожу. Но что делать, если в таком хоккейном городе (Новокузнецке) такая посещаемость? КХЛ показала, что «Кузня» внизу по всем показателям. Думаю, руководство само виновато в сложившейся ситуации», – поделился мыслями функционер.

    Третьяк подтвердил, что «Металлург» вступит в ВХЛ.

    «Кузня» сказала, что продолжит выступление в ВХЛ», – сообщил президент федерации.

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