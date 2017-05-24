Президент ФХР Владислав Третьяк высказался по поводу исключения новокузнецкого из КХЛ.

«Решение КХЛ комментировать не могу. У них есть совет директоров, в который я не вхожу. Но что делать, если в таком хоккейном городе (Новокузнецке) такая посещаемость? КХЛ показала, что «Кузня» внизу по всем показателям. Думаю, руководство само виновато в сложившейся ситуации», – поделился мыслями функционер.

Третьяк подтвердил, что «Металлург» вступит в ВХЛ.

«Кузня» сказала, что продолжит выступление в », – сообщил президент федерации.

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