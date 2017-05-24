Генеральный директор «Металлурга» Сергей Зиновьев прокомментировал решение исключить новокузнецкий клуб из лиги.

– Знаете, те критерии, которые сегодня были озвучены, они понятные, но они были приняты ближе к концу чемпионата. Мы до конца верили, что у нас будет время исправить ситуацию. Мы до конца верили, что нам дадут еще год участия в КХЛ.

Те решения, которые сегодня были приняты, они идут в разрез регламенту, от которого мы все отталкиваемся. Я до конца верил, что эти критерии будут приняты со следующего сезона, и у нас будет время все подправить. Сегодня было принято непопулярное решение. Наш регион, в котором более двух миллионов жителей, оставили без хоккея. Лига совершила небольшой проступок. Правила игры нужно было диктовать в начале сезона.

– Возможно ли оспорить данное решение?

– Мы будем сейчас консультироваться. Повторюсь, сегодняшнее решение – оно неправомерное. Не совсем честно делать выводы в самом конце сезона. Это решение очень сильно ударило по клубу . Мне очень трудно. Глубина этого решения настолько серьезна, что трудно представить. Вот мне говорят: поиграйте пока в других лигах.

– А сколько просят поиграть?

– По сегодняшнему совещанию понял, что обратного пути нет. Со следующего сезона будут исключены еще три клуба. Курс взяли на коммерциализацию, доходы. Скорее всего, этот курс не будет поддержан регионами. Если честно, я сожалею о следующем поколении ребят. Я хотел бы поблагодарить общественность, журналистов, потому что мы все реально объединились.

– Клуб будет играть в ?

– Клуб должен продолжить свое существование. А в какой лиге – мы еще будем совещаться, принимать решение, – сказал Зиновьев.

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