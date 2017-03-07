Форвард «Питтсбурга» оценил выступление сборной России на Кубке мира-2016.

– В 2016 году вы с «Питтсбургом» выиграли Кубок Стэнли, а со сборной России дошли до полуфинала Кубка мира. Можно ли сказать, что 2016-й получился для вас полностью успешным?

– Да, прошлый год был довольно ярким. 29 октября в матче против «Филадельфии» я оформил дубль и достиг отметки 300 голов. Это очень много для меня значит. То, что мы завоевали Кубок Стэнли, вселило в меня уверенность. Я чувствовал, что способен показывать высокие результаты. Нельзя не отметить самое важное событие в моей жизни — это рождение моего сына Никиты.

– Полуфинал Кубка мира — потолок для нынешней сборной России?

– Нет. Потолка у сборной России точно нет. Необходимо собраться и доказать это в следующих играх. Тогда все встанет на свои места.

Тут я обращаюсь к болельщикам: пожалуйста, продолжайте верить в нас, поддерживать сборную, а мы будем радовать вас новыми победами. Мы верим, что выиграем чемпионат мира, постараемся победить на Олимпиаде. Люди понимают и любят спорт в нашей стране, и они ждут, они хотят побед, – сказал Малкин.