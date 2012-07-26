Лишенный двух олимпийских медалей тяжелоатлет – о Родченкове: «У меня нет к нему негатива. Мы в каком-то смысле побывали в одной шкуре»

Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин, лишенный двух золотых олимпийских медалей, рассказал о планах после возвращения в спорт и об отношении к Григорию Родченкову.

– Если выиграю в Токио в 2020-м – пойду на четвертое золото. Трех медалей мало. Вот здесь, внутри, в сердце, я двукратный.

Я все равно свое когда-нибудь заберу, есть мысли на эту тему. Я оба золота честно выиграл. На любом турнире, в любой точке планеты могу прямо смотреть людям в глаза. Никто не тычет в меня пальцем, все знают, как было на самом деле.

– Готовы к тому, что МОК может отнять у вас еще одну золотую медаль?

– Опыт точно никто не отнимет: я теперь знаю, что часто игра идет не по правилам, а жизнь – такая сложная штука… Хотите честно? Готов. Я не за медали рублюсь – за идею. Я давно все и всем доказал. Ничего, приму. Переживу как-нибудь.

– Вам знакома такая фамилия — Родченков?

– Еще бы.

– Кто он такой, на ваш взгляд? Что за тип? Откуда взялся?

– Трудный вопрос. Я смотрел «Икар», естественно. Старался вникнуть: почему, зачем и как все происходит, пытался понять его мотивы. Вряд ли понял, но нет у меня к нему негатива. Не знаю, почему.

Насколько могу судить, у Родченкова были очень трудные периоды в жизни, в каком-то смысле мы побывали с ним в одной шкуре. Личные трудности — точно не повод мстить всему миру, но негатива все равно нет. Как чувствую, так и говорю.

– Сострадание, эмпатия?

— Возможно. Но давайте посмотрим, что будет дальше. Время течет, все меняется. Господина Мутко, например, CAS недавно оправдал, а нас ведь долго убеждали в том, что именно он — главное звено в допинговой истории. И я вот теперь думаю: если не виноват Мутко, которого обвиняли во всех грехах сразу, — значит, никто ни в чем не виноват? Ну так ведь по логике получается, разве нет? – рассказал Ильин.

Ильин выиграл два золота Олимпийских игр – в Пекине-2008 и Лондоне-2012. Позже в ходе перепроверки допинг-проб с этих Игр у спортсмена в тестах нашли запрещенные препараты. Спортсмен был лишен медалей и дисквалифицирован на два года. Срок его отстранения истек 19 октября 2018.