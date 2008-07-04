Геннадий Орлов: «С Родченковым просто не рассчитались, поэтому он уехал и сдал все. Заплатили бы деньги – и все бы замолкло»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге» прокомментировал информацию о том, что WADA выявило 298 российских спортсменов с подозрительными пробами и открыло 43 дела по итогам проверки московской лаборатории.

«Объявили, что WADA подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Дело в том, что пробы, которые перевезли в Европу, не случайно здесь держали. Если есть такое количество, то еще раз возникает вопрос к нашим спортивным чиновникам. Они не могли об этом не знать. Говорят про государственную программу. Одно дело — когда попадается один спортсмен, один тренер. А когда десятки, сотни нарушений, значит, все централизованно.

Сейчас уже прошло столько времени. Я вам вот что скажу. Родченков сам рассказывает об этом, и от американских журналистов доходит информация. Ему обещали за «Дюшес» деньги, и большие. Но их не дали.

Он здорово варил этот «Дюшес». Поэтому он уехал и сдал все. С ним просто не рассчитались. Правильно говорят: скупой платит дважды. Вот теперь мы расплачиваемся. Заплатили бы деньги – все замолкло бы.

Допинга меньше, к сожалению, не станет. Нарушения в профессиональном спорте были, есть и будут – от этого никуда не деться. Причем это относится ко всем странам. Сегодня астматики-норвежцы выигрывают золотые медали в лыжных гонках, в биатлоне. У немок тоже астма. Происходит что-то дикое, это убивает идею спортивных зрелищ», – рассказал Орлов.

WADA ищет допинг в России: 43 новых дела, 298 подозреваемых