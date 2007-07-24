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Экс-глава Лозаннской антидопинговой лаборатории: «Я считаю Родченкова художником, и трудно не любить художника»

Теги допинг Григорий Родченков Марсьяль Соги московская антидопинговая лаборатория Легкая атлетика

Экс-глава Лозаннской антидопинговой лаборатории, действующий руководитель отдела по исследованиям в области допинга Университета Лозанны Марсьяль Соги рассказал о взаимоотношениях с бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым. 

«Я считаю Григория художником, и трудно не любить художника. Я думаю, что в то время я считал его другом, но уровень понимания этого слова у всех разный. Я думаю, что это было больше приятельство. 

Я и мои коллеги, мы работали напрямую с Родченковым, и у нас были очень хорошие отношения. Он много говорил о своем собственном опыте, когда он и его сестра были спортсменами высшего уровня, и о всех делах, связанных с допингом в его прежнее время.

Он был очень открытым. И я должен сказать, что между нами никогда не вставал вопрос денег. С нашей стороны мы всегда были очень строги в этом, потому что договор был заключен между учреждениями. 

Я могу сказать, что со временем мы стали друзьями с Родченковым. Но я всегда был осторожен с ним. Потому что в области антидопинга на самом деле сложно определить, что такое настоящая дружба», – сказал Соги. 

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