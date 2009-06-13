Алексей Навальный: «Я вешу 95 кг. В институте от груди жал 140 кг на три раза. Года три ходил в зал по 4 раза в неделю»

Политик и общественный деятель в интервью Sports.ru рассказал о своей физической форме.

«Сейчас я вешу 95 кг. Мой максимум не на этом фото. Здесь я просто жирный – под домашним арестом я весил 101-102 кг. Но я качался на первых курсах и мой максимальный вес был 106 кг.

В институте я качался, года три ходил в зал по четыре раза в неделю. Максимум от груди жал 140 кг на три раза. Это немного на самом деле.

Цели у меня не было – зачем ходят в качалку в институте в 90-е годы? Девочкам нравиться. У меня, естественно, висел над кроватью портрет из фильма «Коммандо».

Чем тогда еще заниматься, каким видом спорта? Ходишь в качалку – тебе классно, у тебя друзья-качки. Потом гуляешь – и немного шире расставляешь руки, чем положено расставлять», – сказал Навальный.

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