Корейская писательница получила Нобелевку, ее самый знаменитый роман – «Вегетарианка». Он что, о питании?

Рассказывают книжные блогеры.

Нобелевскую премию по литературе получила Хан Ган, писательница из Южной Кореи. Награду вручили «за яркую поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и раскрывает хрупкость человеческой жизни».

На русский переведено две книги писательницы – «Вегетарианка» (АСТ, 2017, 16+) и «Человеческие поступки» (АСТ, 2018, 18+). «Вегетарианка» – самый обласканный критиками роман. Хан Ган написала его в 2007 году, а в 2016-м, после перевода на английский язык, роман получил Международную Букеровскую премию.

Его название интригует – какую роль в книге играет вегетарианство? Мы попросили книжных блогеров рассказать, о чем на самом деле этот роман.

Энн Джон, писательница и книжный блогер, автор телеграм-канала «Два абзаца»

«Вегетарианка» на первый взгляд кажется историей о постепенном погружении женщины в безумие. Ёнхе снится странный жестокий сон, и она внезапно для всей семьи и мужа отказывается от любого мяса. Семья пытается ее вылечить, заставить даже насильно есть мясо . Но без толку.

Повествование в романе идет от нескольких лиц – мужа Ёнхе, ее самой, сестры и мужа сестры. От последних двух – больше всего. Вегетарианство Ёнхе – это молчаливый протест, выброс накопившейся боли в одном единственном выборе не есть мясо . И она будет стоять на своем до самого конца.

Вегетарианство – лишь верхушка айсберга. Эта книга об укладе семейной жизни в Корее, о безмолвном повиновении женщин, о браке, в котором расстояние между партнерами больше, чем от Земли до самой дальней галактики в нашей вселенной, о насилии в детстве . Тяжелая и вязкая история заставляет чувствовать себя некомфортно сильнее с каждой новой страницей. Повествование оборвется, как натянутая тонкая ниточка, но к тому моменту будет сказано уже так много, а сюжет раскрыт, что вам самим ни слова больше прочитать не захочется.

Анна Поленова, кореевед и старший преподаватель ГАУГН, автор книжного блога «Литературная партия Кореи»

«Вегетарианка» относится к тем книгам, которые для каждого про что-то свое. Понятно, что она не про отказ от мяса, но вот про что именно, каждый описывает совершенно по-разному: про попытку отвоевать себе кусочек личного пространства и постоянное осуждение, про разобщенность семей.

В результате психологического кризиса героиня, Ёнхе, просыпается с осознанием (буквально) человеческой природы, которая по сути своей отвратительна. Люди полны агрессии, ярости, гнева, чего-то темного – и очиститься от этого практически нельзя . Люди – животные (как вид!), они существуют, только уничтожая что-то. Проблема возникает, когда оказывается, что окружение не способно принять женщину в отрыве от стереотипов о ней, лишает ее субъектности, права на рефлексию о чем-то общечеловеческом, о самой себе. При этом Хан Ган просто ставит нас перед проблемой – все плохо – и не дает никакого решения.

Сам текст разбит на три части, каждая с отдельным сюжетом, изложенным глазами того или иного персонажа. Наверное, отчасти выбор структуры обусловлен историей создания романа – он вырос из рассказа, но в итоге благодаря этому создается любопытная полифония.

Первая часть написана с точки зрения мужа Ёнхе, вторая – с позиции свояка, третья – взгляд на ситуацию глазами сестры героини. За этот счет создается эффект, как будто мы настраиваем резкость объектива, картинка приближается: голос мужа – изнутри, голос свояка – со стороны, голос сестры – снова вблизи.

Саму Ёнхе мы слышим крайне мало, в первой части встречаются выделенные курсивом кусочки ее потока сознания, описания снов, которые мало что говорят, но после она исчезает, остаются только редкие реплики. Вот они, ограниченные возможности межчеловеческой коммуникации, сообщает нам автор. Как мы из разрозненных фраз ни о чем можем хоть что-то понять друг о друге? Ироничная почти деталь: в тексте упоминается, кем работает Ёнхе – она вставляет реплики персонажей комиксов в речевые пузыри, то есть она не создатель, не автор высказывания.

Первая часть, наиболее прозрачная – о давлении конфуцианского общества . На героиню давят представления мужа о ней самой – неразговорчивая, не красавица, средненькая, никакая, и такой должна оставаться, чтобы соответствовать ему. Давят требования семьи, необходимость производить хорошее впечатление на начальство мужа. Все это загоняет ее в рамки женщины-овечки без собственного мнения, без собственных интересов, без того самого голоса. При этом автор на контрасте показывает, что стремления понять Ёнхе нет ни у кого из окружающих ее людей: для коллег мужа это нормально, но и сам муж, и ее родители не желают ни во что вникать.

Вторая часть интереснее и противоречивее, в ней мы смотрим на Ёнхе глазами мужа ее сестры – художника, который создает видео-проект с ней в главной роли. По смыслу центральная новелла наиболее нагруженная и отвлеченная от других. С одной стороны, это рассуждение о том, насколько в традиционном, патриархальном обществе мужчина может быть лишен присущего всем людям внутреннего зла, стремления к насилию , и ответ скорее отрицательный. С другой же стороны, вторая новелла – о связи стремления к творчеству и гениальности. Можно быть одержимым искусством, можно отдавать ему свое время, забирать его у близких, но при этом не быть или не стать выдающимся художником или писателем.

Заключительная часть – о чувстве вины, смешанном с грузом ответственности, и о природе родства . Главная героиня в больнице, где ее насильно кормят и лечат, с точки зрения окружающих она психически больна, и сестра пытается найти какую-то разгадку в прошлом, какой-то секрет, почему все обернулось именно так. Мы не знаем, насколько это правильный путь, насколько это оправданно, но у человека, который пытается хоть как-то логически объяснить себе семейную драму, это едва ли не единственный выход.

На протяжении всего романа нам кажется, что две сестры очень разные, но итоговая новелла показывает, что это большое заблуждение: чем ближе финал, тем больше в мыслях сестры Ёнхе похожих метафор, похожих образов. В каком-то смысле сестры отражают друг друга, но одна пошла себе навстречу, в каком-то смысле освободилась, а другая нет.

Мне показалось, что «Вегетарианка» многое взяла от традиционной корейской литературы. Например, из произведений типа «роман-сон» (например, «Сон в заоблачных высях») могла появиться идея озарения, просветления через увиденное во сне; символическая связь между описываемыми событиями и тем временем года, куда они помещены автором. В «Вегетарианке» события начинаются зимой – время смерти, когда все дремлет, но уже можно надеяться на пробуждение новой жизни. Осень – момент перехода; финал связан с летом, и это то время, когда героиня в наибольшей степени проявляет себя в новом обличье.

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В «Вегетарианке» отказ от мяса – это толчок к личной революции героини, который дает автору возможность поговорить с читателями о насилии, объективации женщин, семейных травмах. В остальных произведениях Хан Ган продолжает исследовать сложные темы насилия и исторической травмы, придавая им глубину и новое звучание. Особенно ценно, что этот сильный и поэтичный голос – именно женский. Хан Ган – первая писательница из Азии, которую отметил Нобелевский комитет, и 18-я в мире.

Фото: unsplash.com /Finn, Martin Bennie, rawkkim