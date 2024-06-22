Как устроено комментирование забегов? Закулисье марафона «Белые ночи»

Экскурсия от Николая Ляликова.

В преддверии марафона «Белые ночи» ‘24 вспоминаем, как прошел забег в 2023. Заглянем в святая святых – комментаторскую кабинку!

Экскурсию проводит легкоатлет Николай Ляликов, который в 2023-м впервые попробовал себя как комментатор, и Александр Скрывля, опытный спортивный комментатор.

Как адаптируют идеи с чемпионатов мира к коммерческим забегам? Как комментаторы добывают информацию у спортсменов? Что самое сложное во время ведения онлайн-трансляции?

Смотрите в нашем видео на Ютубе.

Вспомнить все эмоции и посмотреть текстовый онлайн марафона «Белые ночи» 2023. Ведущий онлайна – Артур Бурцев

Марафон «Белые Ночи» в 2024 году. Все самое важное о забеге на 10 и 42,2 км