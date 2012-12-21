Мария Верченова: «Французы любят жаловаться на Макрона. Тогда я говорю: «Если вам что-то не нравится, поезжайте в США или в Россию, где почти всех выгнали в один день»

Российская гольфистка рассказала о том, как Франция выходит из карантина по коронавирусу.

— Французы соблюдают все ограничения или жарят шашлыки, как некоторые?

— Когда только ходили слухи, что вот-вот введут карантин, люди, наоборот, пошли тусоваться. В Париже толпы сидели у реки и пили шампанское. А когда им что-то говорили, отвечали: «Мы же не болеем, все нормально». Поэтому ввели максимально жесткие меры.

— За время карантина вы потеряли что-то в финансовом плане? И как во Франции власти поддерживают своих граждан?

— Французы любят жаловаться на своего президента Макрона. Но я в таких случаях говорю: «Если вам что-то не нравится, поезжайте в США или в Россию, где почти всех выгнали в один день, и сидите дома как хотите». Или вот назначили 10 тысяч рублей на ребенка — как хочешь, так и обеспечивай семью.

— При этом лично я до сих пор не смогла «победить» сайт Госуслуг и оформить выплату.

— Ну, а что — проживете на десять тысяч два месяца на карантине? Скажем, я работаю в сфере драгоценных камней и сейчас учусь на геммолога. Французские власти ввели для тех, кто работает в найме, выплаты до 80 процентов зарплаты. Оставшиеся 20 процентов мне выплачивал мой работодатель.

То есть я два месяца получала полностью свою зарплату. Это просто шикарно. Мне кажется, такую систему ввели только Франция и Англия. Да, сейчас стране тяжело, я не знаю, что будет дальше с экономикой. Но людей Франция не кинула, – сказала Верченова.