Премьер-министр Мишустин вернулся к работе. У члена правления ФХР был коронавирус

Премьер-министр России Михаил Мишустин вернулся к исполнению своих обязанностей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

30 апреля у Мишустина был диагностирован коронавирус, в связи с заболеванием он находился в больнице.

Ранее чиновник уже провел несколько совещаний в формате видеоконференцсвязи.

Исполняющим обязанности премьер-министра был Андрей Белоусов, занимающий пост первого вице-премьера и председателя совета директоров ОАО «РЖД».

Известно, что Мишустин увлекается хоккеем. Он является членом правления .

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