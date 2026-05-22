«Все это было таким искренним»: Райс рассказал о ночном празднике с фанатами

Игроки «Арсенала» всей командой смотрели встречу «Сити» с «Борнмутом» , после которой «канониры» стали чемпионами Англии. Затем некоторые футболисты отправились к «Эмирейтс», где уже праздновали болельщики.

Кто из игроков предложил поехать к фанатам? Рассказывает Деклан Райс:

«Ночь уже подходила к концу, когда я, Эбс [Эзе] и Сака подумали: «А может, нам взять и поехать к «Эмирейтс»?» Вообще никто из нас не чувствовал усталости или чего-то в этом роде. Мы чувствовали себя отлично. Тогда я подумал: «Да, поехали!»

Итак, мы подъехали к месту, и, честно говоря, поначалу там было не так много народу. А потом мы встретили парня, который в этот момент вел прямой эфир. Вот тогда люди начали появляться из ниоткуда. Все это было таким искренним и неподдельным».

Гуляли до самого утра!

Счастье.