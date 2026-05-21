«Борнмут» вел в счете большую часть матча 37-го тура против «Сити», уже в компенсированное время Эрлинг Холанд сравнял счет. «Горожане» не стали праздновать: у них оставалось слишком мало времени, чтобы забить второй и оставить себе шанс на чемпионство.

В этот момент в Лондоне на базе «Арсенала» за матчем наблюдали подопечные Микеля Артеты. «Канонирам» для чемпионства было нужно, чтобы «Сити» потерял очки. Когда Холанд сравнял счет, в Лондоне начали переживать.

Беспокойство отразилось на лицах игроков «Арсенала».

К счастью для «Арсенала», «Сити» больше не забил. Вскоре эмоции чемпионов Англии были совсем другими.

Так и выглядят эмоциональные качели.