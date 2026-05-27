Артета – лучший тренер сезона АПЛ. Он привел «Арсенал» к первому чемпионству за 22 года

Микель Артета признан лучшим тренером сезона в АПЛ .

Возглавляющий «Арсенал » специалист победил в голосовании болельщиков и экспертов, опередив Кита Эндрюса («Брентфорд»), Майкла Кэррика («Манчестер Юнайтед »), Пепа Гвардиолу («Манчестер Сити »), Андони Ираолу («Борнмут») и Режиса Ле Бри («Сандерленд»).

Артета – первый тренер «Арсенала» с 2004 года, завоевавший эту награду. Тогда это удалось Арсену Венгеру.

В сезоне-2025/26 «канониры» стали чемпионами Англии впервые за 22 года.