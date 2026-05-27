Артета – лучший тренер сезона АПЛ. Он привел «Арсенал» к первому чемпионству за 22 года
Артета признан лучшим тренером сезона АПЛ.
Микель Артета признан лучшим тренером сезона в АПЛ.
Возглавляющий «Арсенал» специалист победил в голосовании болельщиков и экспертов, опередив Кита Эндрюса («Брентфорд»), Майкла Кэррика («Манчестер Юнайтед»), Пепа Гвардиолу («Манчестер Сити»), Андони Ираолу («Борнмут») и Режиса Ле Бри («Сандерленд»).
Артета – первый тренер «Арсенала» с 2004 года, завоевавший эту награду. Тогда это удалось Арсену Венгеру.
В сезоне-2025/26 «канониры» стали чемпионами Англии впервые за 22 года.
За что вы в первую очередь любите Фэнтези?255 голосов
Интереснее смотреть даже нетоповые матчи
Нравится, когда звезды играют за твою команду
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренером
За что-то другое (напишу в комментах)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Арсенала»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
у него по итогам прошлого сезона раскупили всю защиту - Хейсен в Мадрид, Забарный в ПСЖ, Керкез в Ливерпуль, Кепа из аренды уехал тоже
а в итоге они финишировали выше чем в прошлом сезоне, не проигрывали в АПЛ с начала января и если бы не ушло время на наладку игровых связей (ну или хотя бы потратили на это на пару-тройку недель меньше) - были бы в ЛЧ
и, что тоже говорит в пользу Ираолы - никто из ушедших не проявил себя на новом месте так как в Борнмуте, то есть именно он делал их лучше
Но вообще вот прям супер звёзд и в других клубах не то чтобы много, так что такое себе преимущество.