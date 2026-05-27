  • Артета – лучший тренер сезона АПЛ. Он привел «Арсенал» к первому чемпионству за 22 года
Артета – лучший тренер сезона АПЛ. Он привел «Арсенал» к первому чемпионству за 22 года

Возглавляющий «Арсенал» специалист победил в голосовании болельщиков и экспертов, опередив Кита Эндрюса («Брентфорд»), Майкла Кэррика («Манчестер Юнайтед»), Пепа Гвардиолу («Манчестер Сити»), Андони Ираолу («Борнмут») и Режиса Ле Бри («Сандерленд»).

Артета – первый тренер «Арсенала» с 2004 года, завоевавший эту награду. Тогда это удалось Арсену Венгеру. 

В сезоне-2025/26 «канониры» стали чемпионами Англии впервые за 22 года. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Арсенала»
как болельщик Арсенала не соглашусь, то что делал (в прошедшем времени, видимо уходит) Ираола с Борнмутом - удивительно

у него по итогам прошлого сезона раскупили всю защиту - Хейсен в Мадрид, Забарный в ПСЖ, Керкез в Ливерпуль, Кепа из аренды уехал тоже

а в итоге они финишировали выше чем в прошлом сезоне, не проигрывали в АПЛ с начала января и если бы не ушло время на наладку игровых связей (ну или хотя бы потратили на это на пару-тройку недель меньше) - были бы в ЛЧ

и, что тоже говорит в пользу Ираолы - никто из ушедших не проявил себя на новом месте так как в Борнмуте, то есть именно он делал их лучше
Так в принципе что сделал Ираола? Выстроенный середняк выстрелил и вышел в еврокубки? Будто в АПЛ такого никогда не было, да в принципе в любом сезоне, в прошлом Ноттингем на 7 был, несколько лет назад Брайтон на 6м. Не умиьяя заслуги Ираолы, брать чемпионат и выстрелить один раз в режиме 1 матч - 1 неделя это разные вещи. Артета абсолютно лучший тренер этого сезона, если собрать давление на остальных 19 тренеров это будет половина от того давления что оказывали Артете
Так Ираола даже выступил лучше в этом сезоне потеряв всю оборону)
Ну с этим трудно поспорить! Чемпионат выигран и финал ЛЧ на подходе… Артета на сегодня лучший тренер АПЛ.
Сразу вспоминается то выражение, «Сначала они тебя не замечают, потом над тобой смеются, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь». Молодец Микель, молодец
Людмила Николаевна, вы то куда
Заслуженно
Заслуженно. А придирчивых некоторых болельщиков не понять, одни говорят у Пепа тики-така невозможно смотреть, у других Артета скучный футбол. Вы бы уже определились что вам нравится, а то по такой логике получается вообще футбол не нравится (любой).
Комментарий скрыт
Да кому ты чешешь. Сафовский футбол начинался с 85 минуты в половине матчей. 20 лет назад на игру мю без слез нельзя было смотреть, пока ферги тайм не начинался. Роналду был единственным, кто вносил нотку эстетики в дубовый тактически выверенный билдап.
Артета заслужил.
Выиграть чемпионат. Дойти до финала лиги чемпионов. Не имея в составе супер звёзд, этого мало? Однозначно лучший тренер. Кэррик второй. Ираола третий. Это просто моё мнение.
А на кого тогда больше ярда фунтов стерлингов потратили? На брёвна чтоль?
На качественных/топовых игроков, такие щас тоже немало стоят.
Но вообще вот прям супер звёзд и в других клубах не то чтобы много, так что такое себе преимущество.
Заслужил доминатор!
Доминатор нереально крут. Но почему не отмечают колоссальную работу Эмери. Он с одним нападающим решил задачу в условиях жестких санкций - вывел клуб в ЛЧ и взял ЛЕ.
Заслуженно, без сомнений. В целом рад за команду и Артету, остался всего один матч что бы оставить огромный след в истории клуба.
