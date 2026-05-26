В Англии короновали нового чемпиона – им стал «Арсенал». «Тоттенхэм» спасся от понижения, в Чемпионшип отправились «Вест Хэм», «Бернли» и «Вулверхэмптон».

Статистический портал SofaScore составил сборную лучших игроков Премьер-лиги в сезоне-2025/26. В команду попали футболисты с самой высокой средней оценкой по сезону среди конкурентов по позиции.

Логично, что наибольшее представительство у «Арсенала»: Букайо Сака, Деклан Райс и Габриэл Магальяэс. В состав также вошли Куивин Келлехер, Марк Гехи, Вирджил ван Дейк, Эллиот Андерсон, Жереми Доку, Бруну Фернандеш, Бруно Гимараэс и Эрлинг Холанд.

