Винисиус, Ямаль, Мбаппе, Педри, Жоан Гарсия и Рациу – в сборной Ла Лиги от WhoScored. У Ламина лучший средний балл – 8,23
У «Реала» и «Барселоны» по три представителя в символической сборной Ла Лиги от WhoScored.
Команда была составлена на основе рейтингов футболистов на соответствующих позициях.
В состав попали:
– вратарь: Жоан Гарсия («Барселона», средний балл – 7,09);
– защита: Андрей Рациу («Райо Вальекано», 7,13), Флориан Лежен («Райо Вальекано», 7,06), Кике Салас («Севилья», 7,16), Карлос Ромеро («Эспаньол», 7,0);
– полузащита: Ламин Ямаль («Барселона», 8,23), Педри («Барселона», 7,25), Джуд Беллингем («Реал», 7,24), Абде Эззальзули («Бетис», 7,19);
– нападение: Килиан Мбаппе («Реал», 7,70), Винисиус Жуниор («Реал», 7,35).
Димарко, Пас, Лаутаро, Локателли, Карнезекки и Йылдыз – в сборной Серии А от WhoScored
Бруну, Доннарумма, Райс, Тарковски, Сака и Игор Тиаго вошли в сборную АПЛ от WhoScored. Лучший средний балл – у Холанда
Дембеле, Гринвуд, Товен и Барколя – в сборной сезона Лиги 1 от WhoScored
Кейн, Олисе, Вушкович, Шлоттербек и Ундав – в сборной Бундеслиги-2025/26 от WhoScored
Ни один тренер в своем уме не поставил бы некого Рациу вместо Ллоренте или Эзальзули вместо любого полузаща топ-3 команды! Как и всяких Саласов и Леженов
Средняя оценка это уровень стабильности игрока по всему сезону. Были ли стабильны защитники РМ и Атлетико? А выиграла ли бы Барса чемпионство досрочно, если бы Жоан Гарсия не спас бы команду от 10 ожидаемых голов, которые летели в створ (метрика PSxG)?
Очевидно не должно его там быть с 6+4.
Форналс 9+6 даст ему прикурить.
Фермин 6+9 сильный сезон.
Вини? 😂
Два лучших нападающих сезона:
Мбаппе(25/77) и Мурики(23/47).
Да и Педри, я бы предпочел Фермина.
Короче херня сборная 🤣