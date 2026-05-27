Винисиус, Ямаль, Мбаппе, Педри, Жоан Гарсия и Рациу – в сборной Ла Лиги от WhoScored. У Ламина лучший средний балл – 8,23

Мбаппе и Винисиус попали в сборную Ла Лиги от WhoScored.

У «Реала » и «Барселоны» по три представителя в символической сборной Ла Лиги от WhoScored.

Команда была составлена на основе рейтингов футболистов на соответствующих позициях.

В состав попали:

– вратарь : Жоан Гарсия («Барселона», средний балл – 7,09);

– защита : Андрей Рациу («Райо Вальекано », 7,13), Флориан Лежен («Райо Вальекано», 7,06), Кике Салас («Севилья», 7,16), Карлос Ромеро («Эспаньол», 7,0);

– полузащита : Ламин Ямаль («Барселона», 8,23), Педри («Барселона», 7,25), Джуд Беллингем («Реал», 7,24), Абде Эззальзули («Бетис», 7,19);

– нападение : Килиан Мбаппе («Реал», 7,70), Винисиус Жуниор («Реал», 7,35).

