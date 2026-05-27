  • Винисиус, Ямаль, Мбаппе, Педри, Жоан Гарсия и Рациу – в сборной Ла Лиги от WhoScored. У Ламина лучший средний балл – 8,23
Винисиус, Ямаль, Мбаппе, Педри, Жоан Гарсия и Рациу – в сборной Ла Лиги от WhoScored. У Ламина лучший средний балл – 8,23

Команда была составлена на основе рейтингов футболистов на соответствующих позициях.

В состав попали:

вратарь: Жоан Гарсия («Барселона», средний балл – 7,09);

защита: Андрей Рациу («Райо Вальекано», 7,13), Флориан Лежен («Райо Вальекано», 7,06), Кике Салас («Севилья», 7,16), Карлос Ромеро («Эспаньол», 7,0);

полузащита: Ламин Ямаль («Барселона», 8,23), Педри («Барселона», 7,25), Джуд Беллингем («Реал», 7,24), Абде Эззальзули («Бетис», 7,19);

нападение: Килиан Мбаппе («Реал», 7,70), Винисиус Жуниор («Реал», 7,35).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: WhoScored
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Я бы посмотрел на матч всех звезд whoscored между АПЛ и ЛаЛигой. Можно и рейтингов поднабрать, и людей порадовать
Abdul Aziz
Эти оценки по хускоред - нормальный бред
Ни один тренер в своем уме не поставил бы некого Рациу вместо Ллоренте или Эзальзули вместо любого полузаща топ-3 команды! Как и всяких Саласов и Леженов
Vakhore
Ну и снобизм. Рациу и Лежен играют в команде, которая финишировала на восьмом месте в Ла Лиге и сыграет в финале ЛК. Чем Льоренте как крайний защитник на 2-3 головы круче Рациу?
ни одного защитника из Реала, Барсы или Атлетико. Первые двое - меньше всего пропустили в чемпионате. Интересно конечно рейтинги формируются.
Ivan Babenko
Всё просто: защитники топ-команд защищаются реже защитников команд середины таблицы. Им сложней компенсировать падение оценки после пропущенного гола отбором, перехватом или выносом.

Средняя оценка это уровень стабильности игрока по всему сезону. Были ли стабильны защитники РМ и Атлетико? А выиграла ли бы Барса чемпионство досрочно, если бы Жоан Гарсия не спас бы команду от 10 ожидаемых голов, которые летели в створ (метрика PSxG)?
Софаскор, Хускор в обоих рейтингах (статистических порталов) Винисиус в сборной Ла Лиги. Голы,ассисты, созданные моменты на уровне Ямаля, в ЛЧ провел отличный плей-офф (4+1). "Мяч продакшн" худший игрок сезона-Винисиус. Что с ними не так?
Салас в сборной сезона, не зря ЦСКА зимой его купить хотел…
ну с такой обороной и без опорника этот бы состав далеко не уехал)))
Джуд? 😁
Очевидно не должно его там быть с 6+4.
Форналс 9+6 даст ему прикурить.
Фермин 6+9 сильный сезон.

Вини? 😂
Два лучших нападающих сезона:
Мбаппе(25/77) и Мурики(23/47).

Да и Педри, я бы предпочел Фермина.
Короче херня сборная 🤣
