  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» договорился с Фелипе Аугусто. Сторона игрока хочет, чтобы «Трабзонспор» принял предложение петербуржцев (Ягыз Сабунджуоглу)
0

«Зенит» договорился с Фелипе Аугусто. Сторона игрока хочет, чтобы «Трабзонспор» принял предложение петербуржцев (Ягыз Сабунджуоглу)

«Зенит» договорился с Фелипе Аугусто о переходе.

«Зенит» достиг соглашения о трансфере с Фелипе Аугусто, сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу. 

Сторона игрока хочет, чтобы «Трабзонспор» принял предложение петербургского клуба.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил 18 млн евро за 22-летнего нападающего. «Трабзонспор» хочет 25 млн евро за бразильца. 

Фелипе Аугусто забил 13 голов в 32 матчах чемпионата Турции. Подробная статистика выступлений второго бомбардира «Трабзонспора» доступна здесь.

За что вы в первую очередь любите Фэнтези?254 голоса
Интереснее смотреть даже нетоповые матчичемпионат мира
Нравится, когда звезды играют за твою командуЛионель Месси
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренеромПеп Гвардиола
За что-то другое (напишу в комментах)Фэнтези
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: профиль Ягыза Сабунджуоглу в Х
logoЗенит
logoвозможные трансферы
logoТрабзонспор
Фелипе Аугусто да Силва
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Турция

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Даже не лучший бомбардир Трабзона
13 голов, 8,5 xG без пенальти
хорошая реализация, но не запредельный объем

187 см, левая, 22 года
профиль приятный, но не редкий на 18+ млн

65 ударов, 30 в створ
да, часто бьет

0 ассистов, 1,38 xA
мало созидания

39,8% единоборств, 46,9% дриблинга
не доминирующий силовой/индивидуальный форвард
Может смешаться влево, вправо, в оттяжке играть, это плюс, мобильный тип. Лучший бомбардир в Трабзоне 2 метровый старый Нигериец, может вместе с Соболевым им и будет норм
ОтветХейтер всех Доннарум
Даже не лучший бомбардир Трабзона 13 голов, 8,5 xG без пенальти хорошая реализация, но не запредельный объем 187 см, левая, 22 года профиль приятный, но не редкий на 18+ млн 65 ударов, 30 в створ да, часто бьет 0 ассистов, 1,38 xA мало созидания 39,8% единоборств, 46,9% дриблинга не доминирующий силовой/индивидуальный форвард Может смешаться влево, вправо, в оттяжке играть, это плюс, мобильный тип. Лучший бомбардир в Трабзоне 2 метровый старый Нигериец, может вместе с Соболевым им и будет норм
Зениту нужен второй нап. Желательно лёгкий, подвижный типа Азмуна. Возможно Семак хочет возродить подобие связки Дзюба-Азмун.
ОтветВиталик Украинский
Зениту нужен второй нап. Желательно лёгкий, подвижный типа Азмуна. Возможно Семак хочет возродить подобие связки Дзюба-Азмун.
А он быстрый?
Турки даже от цифры в 18 млн радостно подпрыгнули не веря своим ушам, но решили на всякий случай затребовать 25
ОтветДмитрий_1116251224
Турки даже от цифры в 18 млн радостно подпрыгнули не веря своим ушам, но решили на всякий случай затребовать 25
Ну да , ну да. Турки пишут - дели на 3..5. )))
Посмотрел его статистику. Это первый сезон, где он забил больше 10. При этом чемпионат Турции - это игра в атаку. Оборона у большинства команд -довольно слабенькая.
До этого два сезона в чемпионате Бельгии - очень скромно. Но там и так разбежаться, как в Турции не дают.
У нас - очень плотно играют команды в обороне в основном. Временами буквально сидят на своей половине и играют жестко.
18 миллионов за такого игрока, слишком много.
В Турции в последнем сезоне забивал 1 гол в трех матчах в среднем. И это в Трабзоне. Рискованный трансфер.
Ответmad butcher
Посмотрел его статистику. Это первый сезон, где он забил больше 10. При этом чемпионат Турции - это игра в атаку. Оборона у большинства команд -довольно слабенькая. До этого два сезона в чемпионате Бельгии - очень скромно. Но там и так разбежаться, как в Турции не дают. У нас - очень плотно играют команды в обороне в основном. Временами буквально сидят на своей половине и играют жестко. 18 миллионов за такого игрока, слишком много. В Турции в последнем сезоне забивал 1 гол в трех матчах в среднем. И это в Трабзоне. Рискованный трансфер.
Ну какой риск .дуран дуран же был
Есть знатоки по турецкому чемпу? Что это за фрукт за 18млн?
ОтветPro_Zenit_7
Есть знатоки по турецкому чемпу? Что это за фрукт за 18млн?
топ
ОтветPro_Zenit_7
Есть знатоки по турецкому чемпу? Что это за фрукт за 18млн?
До этого года за 6 сезонов на высшем уровне в Бразилии и Бельгии забил в чемпионатах 4 мяча.
В этом сезоне в Трабзоне - 13 в 32-х матчах.
Точно не "топ". И чемпионат Турции - это достаточно открытый футбол. Бей - беги. Весело и красиво.
При чем, нужно учитывать, что Трабзон - это по силе 3-4 команда. Т.е. с большинством команд играет в статусе фаворита.
Так что я бы авансы ему не выдавал. У нас более закрытый чемпионат. Надо посмотреть, как он к нему привыкнет.
Ехуууу стандартная пятикратно переваренная жрачка для любителей попереживать за бабушкины пенсии, налетай!
ОтветВиктор Иванович
Ехуууу стандартная пятикратно переваренная жрачка для любителей попереживать за бабушкины пенсии, налетай!
Комментарий скрыт
Под новый лимит все эти утки, только недалеких развлекают. Зенит взял Дивеева избавившись от не проявившего себя ярко напа лега. Защитника Нино "поменял" на более низкобюджетного Андраде из нашего же чемпа. Никаких трат при этом нет, работают в плюс. Менеджмент Зенита топовый в лиге и не стоит даже напрягаться на такие полоумные вбросы, как этот. Дорогого лега, чтобы "мотивировать" Соболева на подвиги не будет. Либо паспорт (но совершенно не понятно кто может быть такого уровня), либо дураноподобный вариант с кучей условий в контракте(чтлобы ни копейки лишней не заплатить. :) )
ОтветFETISH
Под новый лимит все эти утки, только недалеких развлекают. Зенит взял Дивеева избавившись от не проявившего себя ярко напа лега. Защитника Нино "поменял" на более низкобюджетного Андраде из нашего же чемпа. Никаких трат при этом нет, работают в плюс. Менеджмент Зенита топовый в лиге и не стоит даже напрягаться на такие полоумные вбросы, как этот. Дорогого лега, чтобы "мотивировать" Соболева на подвиги не будет. Либо паспорт (но совершенно не понятно кто может быть такого уровня), либо дураноподобный вариант с кучей условий в контракте(чтлобы ни копейки лишней не заплатить. :) )
Воробьёв, Хиль.
Ответneutralthoughts
Воробьёв, Хиль.
Зенит не играет на контратаках. Следовательно, оба мимо.
На Бобе кто-то писал, что он крайне неповоротливый, целая ветка на эту тему была.
Я не понимаю, что с Тюкавиным? Или берут два ЦФ? Раньше у нас было три (Соболев, Кассьерра и Лусиано). Но откуда столько денег? Возможно, мы никого не продадим, кроме Нино и Эраковича.
ОтветKarl Franz F. Brandt
На Бобе кто-то писал, что он крайне неповоротливый, целая ветка на эту тему была. Я не понимаю, что с Тюкавиным? Или берут два ЦФ? Раньше у нас было три (Соболев, Кассьерра и Лусиано). Но откуда столько денег? Возможно, мы никого не продадим, кроме Нино и Эраковича.
Кассьеру же продали + Нино уедет. Но все эти бразильцы из Турции - шлаковый вариант. Вероятно - это утка.
ОтветKarl Franz F. Brandt
На Бобе кто-то писал, что он крайне неповоротливый, целая ветка на эту тему была. Я не понимаю, что с Тюкавиным? Или берут два ЦФ? Раньше у нас было три (Соболев, Кассьерра и Лусиано). Но откуда столько денег? Возможно, мы никого не продадим, кроме Нино и Эраковича.
Мантуана, Педро и Энрике продадут скорее всего.
зачем кот в мешке за такие деньги? надеюсь, что утка.
ОтветRagnvald U.
зачем кот в мешке за такие деньги? надеюсь, что утка.
Утка в мешке
Почему сразу утка ? Зениту нужен нап .
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» предлагает 3,5 млн евро за 19-летнего защитника «Самсунспора» и сборной Кот-д’Ивуара Диабате. Турецкий клуб хочет 5 млн («Mash на спорте»)
26 мая, 16:54
«Зенит» предложил 18 млн евро «Трабзонспору» за Фелипе Аугусто (Решат Джан Озбудак)
26 мая, 15:26
Агент Дркушича: «В «Зените» полностью доверяют Ванье. В трансферное окно не исключаю никаких исходов»
24 мая, 14:19
Рекомендуем
Главные новости
Россия проиграла Египту с 1 ударом в створ, Месси едет на 6-й ЧМ, «Барса» разрывает рынок, Неймар опять сломался, ИИХФ отменила недопуск России, не стало Клода Лемье и другие новости
20 минут назад
Этот игрок уступил «Барселоне» в финале ЛЧ, а через три года взял кубок в ее составе. Вспомните имя?
40 минут назадТесты и игры
Сергеев про 0:1 с Египтом: «Матч был интересным, но не забили свои моменты. Соперник хороший, интересно сыграть с участником ЧМ. Планов на отпуск не было»
40 минут назад
Месси вызван на 6-й чемпионат мира и может обновить рекорд турнира вместе с Роналду. Форварду сборной Аргентины 38 лет
сегодня, 03:22
Экс-жена Кака опровергла, что развелась с ним, так как он был «слишком идеальным»: «Это не мои слова, но за них я получаю женоненавистнические атаки»
вчера, 22:35Видео
Месси, Альварес, Энцо, Мак Аллистер, Лаутаро, Эмилиано Мартинес, Лисандро, Пас, Джулиано Симеоне – в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2026
вчера, 22:11Видео
Кассано о тех, кто лучше него: «Не приблизился бы к Месси и за три жизни. Иньеста – лучший хавбек в истории. Роналдиньо 6 лет играл на недосягаемом уровне. Роналдо и Неймар тоже сильнее»
вчера, 21:59
«Барса» согласовала контракт с Альваресом. «Атлетико» готов отпустить форварда за 150 млн евро (Сесар Луис Мерло)
вчера, 21:56
Карпин про 0:1 с Египтом: «Неправильно говорить, что Россия была хуже. У Сергеева был такой же момент, как у них. Оценивать игры нужно не только по результату»
вчера, 21:48
«ПСЖ» – главный претендент на Конате (Daily Mail)
вчера, 21:44
Ко всем новостям
Последние новости
Мартин Киоун: «Если этот «Арсенал» выиграет ЛЧ, то для меня станет командой номер 1 в истории клуба, затмив «Непобедимых»
55 минут назад
Нагучев о сборной России: «Парням надоело играть просто так. Денег они заработали давно, а вот поиграть всласть, может, и не выйдет никогда. А им чертовски хочется, чешутся ноги!»
вчера, 20:46
Артем Ребров: «Зобнин – режимщик, это редкость для его поколения. Сейчас молодые совсем другие, вообще не пьют, очень профессиональны. Но показать характер и в кого-нибудь в раздевалке кинуть бутсу не могут»
вчера, 20:23
Зико, автор гола в ворота сборной России, празднует голы в стиле аниме «Атака титанов». Мы нашли пример в его соцсетях!
вчера, 19:53ВидеоСпортс"
Интересующий «Спартак» Парада стоит 5+ млн евро, сообщил спортдиректор «Алавеса»
вчера, 19:49
Сборная России пропустила в 4 из 5 последних матчей. На ноль сыграли только с Мали
вчера, 19:43
Непомнящий про Игдисамова в ЦСКА: «Для борьбы за титул нужен какой-то опыт. Это назначение для меня вопрос. Игнашевич и Березуцкие могли быть в этой роли»
вчера, 19:25
«Тоттенхэм» близок к подписанию Сенеси свободным агентом. «МЮ» и «Челси» интересовались защитником
вчера, 18:44
«Ренн» бесплатно подписал лучшего ассистента «Ланса» Томассона
вчера, 18:39Фото
Тедеско – кандидат на пост тренера «Болоньи». Ди Франческо тоже рассматривается
вчера, 18:15
Рекомендуем