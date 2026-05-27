«Зенит» договорился с Фелипе Аугусто. Сторона игрока хочет, чтобы «Трабзонспор» принял предложение петербуржцев (Ягыз Сабунджуоглу)
«Зенит» достиг соглашения о трансфере с Фелипе Аугусто, сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу.
Сторона игрока хочет, чтобы «Трабзонспор» принял предложение петербургского клуба.
Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил 18 млн евро за 22-летнего нападающего. «Трабзонспор» хочет 25 млн евро за бразильца.
Фелипе Аугусто забил 13 голов в 32 матчах чемпионата Турции.
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: профиль Ягыза Сабунджуоглу в Х
13 голов, 8,5 xG без пенальти
хорошая реализация, но не запредельный объем
187 см, левая, 22 года
профиль приятный, но не редкий на 18+ млн
65 ударов, 30 в створ
да, часто бьет
0 ассистов, 1,38 xA
мало созидания
39,8% единоборств, 46,9% дриблинга
не доминирующий силовой/индивидуальный форвард
Может смешаться влево, вправо, в оттяжке играть, это плюс, мобильный тип. Лучший бомбардир в Трабзоне 2 метровый старый Нигериец, может вместе с Соболевым им и будет норм
До этого два сезона в чемпионате Бельгии - очень скромно. Но там и так разбежаться, как в Турции не дают.
У нас - очень плотно играют команды в обороне в основном. Временами буквально сидят на своей половине и играют жестко.
18 миллионов за такого игрока, слишком много.
В Турции в последнем сезоне забивал 1 гол в трех матчах в среднем. И это в Трабзоне. Рискованный трансфер.
В этом сезоне в Трабзоне - 13 в 32-х матчах.
Точно не "топ". И чемпионат Турции - это достаточно открытый футбол. Бей - беги. Весело и красиво.
При чем, нужно учитывать, что Трабзон - это по силе 3-4 команда. Т.е. с большинством команд играет в статусе фаворита.
Так что я бы авансы ему не выдавал. У нас более закрытый чемпионат. Надо посмотреть, как он к нему привыкнет.
Я не понимаю, что с Тюкавиным? Или берут два ЦФ? Раньше у нас было три (Соболев, Кассьерра и Лусиано). Но откуда столько денег? Возможно, мы никого не продадим, кроме Нино и Эраковича.