«Зенит» договорился с Фелипе Аугусто. Сторона игрока хочет, чтобы «Трабзонспор» принял предложение петербуржцев (Ягыз Сабунджуоглу)

«Зенит» договорился с Фелипе Аугусто о переходе.

«Зенит» достиг соглашения о трансфере с Фелипе Аугусто , сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу.

Сторона игрока хочет, чтобы «Трабзонспор» принял предложение петербургского клуба.

Ранее сообщалось , что «Зенит » предложил 18 млн евро за 22-летнего нападающего. «Трабзонспор» хочет 25 млн евро за бразильца.

Фелипе Аугусто забил 13 голов в 32 матчах чемпионата Турции. Подробная статистика выступлений второго бомбардира «Трабзонспора » доступна здесь .