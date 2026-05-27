  • Александр Мостовой: «Что выиграли критикующие «Спартак»? «Динамо», ЦСКА – ничего, «Краснодар» за неделю проиграл два трофея. Хотел бы услышать от Мусаева, что он виноват в провале»
Александр Мостовой высказался о выступлениях «Спартака» в сезоне-2025/26.

– Как вы оцениваете сезон для «Спартака»? Команда не смогла выиграть медали РПЛ, но завоевала Кубок.

– Я говорил, что «Спартак» однозначно должен быть в тройке с тем, что окружает команду: с ее болельщиками, составом. Сейчас нет принципиальной разницы, второй ты или шестой. Все будут вспоминать чемпионство, которое завоевал «Зенит», и Кубок, который взял «Спартак». А что выиграли те, кто критикует красно-белых из-за того, что они не решили задачу в чемпионате? «Динамо» ничего не выиграло, ЦСКА тоже, «Краснодар» за неделю проиграл два трофея. Мне хотелось бы услышать от того же Мусаева, что он виноват в провале команды.

– Есть ощущение, что «Спартак» нашел своего тренера, который задержится надолго?

– Когда команда выигрывает, тебя все облизывают, носят на руках. Как только команда начнет проигрывать, тебя будут критиковать. Причем во всех клубах так. Я на это не обращаю внимания. Когда был гала-матч, Станковича поздравлял весь стадион. Вынесли торт, устроили салют. А потом «Спартак» проиграл три матча, и те же люди стали тренера оскорблять.

Я всегда буду на стороне футбольных людей, которые отдали ему жизнь. Станкович – футбольный человек. Карседо тоже. Я понимаю, что наступят и трудные моменты. В том году «Краснодар» все носили на руках, а в этом сезоне «быки» все проиграли.

– Не хватило скамейки, как отмечают многие специалисты.

– Они купили Боселли, одного из лучших нападающих. У них есть Кордоба – лучший футболист чемпионата, есть десять иностранцев в составе. На что они жалуются? Надо на себя смотреть. Боселли взял и не забил один на один. Второй – ударил в Лунева с двух метров, плюс пенальти.

– Роман Зобнин переживает вторую молодость у Карседо. Прогресс каких игроков еще можно отметить в этом сезоне?

– В команде не так много русских ребят. Кроме Зобнина есть еще Умяров, Литвинов, Денисов. Основную роль играют иностранцы. В Кубке мы видели, как играли Барко, Маркиньос, Солари. Но и наши парни ничего не испортили. Молодцы. В «Краснодаре» тоже: убери сейчас легионеров, и я бы посмотрел, как бы они боролись за первое место. То же самое касается «Зенита», – сказал экс-хавбек «Спартака».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Евро-футбол»
При чем тут Мусаев, если играют футболисты, а на бровке кто угодно может стоять? 🤔
ОтветTopordo
Да нет же, у него выигрывают футболисты, а проигрывают не футбольные люди))
Есть нюанс!
Не кто угодно, а какой угодно футбольный человек.
А среди тех выделяются в свою очередь те, кто забивали Реалу и Барселоне и кому решали ставить памятник.
Надо же разбираться в базе... соберитесь)
А в чём конкретно вина Мусаева? До начала серии пенальти он был настолько же виноват(или не виноват) как и Карседо, ну а в том что Боссели и Ленини не забили пенальти он уж точно не виноват. Первый пробил хорошо, но Помазун смог перевести мяч в штангу, а вот Ленини такое ощущение что не справился с давлением(здесь Спартаку помогло то что матч был в Москве) и пробил просто ужасно. В любом случае Мусаев в этом уж точно не виноват. К тому же проиграли не аутсайдеру всё таки а по сути равной команде(по составу) да к тому же на выезде и лишь в серии пенальти. Ну а про чемпионат и вовсе молчал бы. Получается теперь чуть ли не все тренеры должны извинятся перед Мостовым за то что проиграли чемпионат Зениту?
Какую жизнь Мостовой отдал футболу ? Кто- то понимает ? 21 год , как не играет в ⚽ и не тренирует.
Почему его никто не остановит? 21 год ! вне футбола этот клоун. Восстановление поменялось, тренировочный процесс поменялся , тактика появилась, которой не было , интенсивность совсем другая .
Мостовой такой же футбольный человек ( который жизнь отдал футболу ) как Флик , как Гвардиола , как Сёмин и т.д. ? Да он даже не ,как Деко или Златан.
Никто не остановит?
Определенная категория журналистов рада бы ему звонить постоянно и вываливать тонны его бреда в издания
Вы не видите логику. Если тренер футбольный человек, то он не мешает команде и та сама выигрывает. А если не футбольный, то он начинает мешать команде, выдумывать разную чепуху и естественно команда проигрывает.
Интересно, хватит ли у мостового смелости хоть раз покритиковать Галицкого. Он же ответственен за все решения Краснодара). И тоже нефутбольный человек. Прилез значит в наш футбол, создал свой клуб, набрал таких же нефутбольных людей на разные должности в клубной система (например гендир Владимир Хашиг бывший хирург). Доколе?!

Но уважаемые люди из вип ложи Краснодара в неформальной обстановке и спросить за базар могут, тут уже яйца нужны, чтобы бочку на них катить, а Мусаев мишень удобная, публичная.
Да чё ты прицепился к Мусаеву?🤦‍♂️ как брошенка ноет 🤡
Скажу так.
Я не поклонник Краснодара по ряду причин.
Но нельзя не отметить, что именно в этом клубе практически идеально выстроена работа: есть свой тренер, набравшийся опыта и современных идей, есть набор игроков, подходящих под его игровую модель, есть звезды, так же вписывающиеся в нее и добавляющие креатива. Есть набор выросших в клубе ребят, готовых к максимальной ответственности за судьбу клуба. Наконец, неожиданно точно выстроены отношения с хозяином/менеджментом. Завидую белой завистью.
Мусаев - точно не физрук.
Что выиграл футбольный человек?)
Оставил бы Санёк в покое Мурадку. 2 место и финал кубка - это удовлетворительный результат. При чём, что там до последнего тура боролись, что в кубке до последней секунды. А про изобилие латиносов в РПЛ соглашусь
Так если бы они прорвались ко второму месту с… шестого там или пятого… Но так бездарно слиться, имея все шансы… Какое уж тут "удовлетворение"?
ну Динамо Краснодар обыграли, все же видели как они радовались после матча. Спартак даже победе в кубке так не радовался. цска говорили что всегда будут первыми,а по факту это команда Гонду. ну а Краснодар просто о******** (обкакался), чего уж там. но играют футболисты, а не тренер
