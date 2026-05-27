Александр Мостовой: «Что выиграли критикующие «Спартак»? «Динамо», ЦСКА – ничего, «Краснодар» за неделю проиграл два трофея. Хотел бы услышать от Мусаева, что он виноват в провале»
Александр Мостовой высказался о выступлениях «Спартака» в сезоне-2025/26.
– Как вы оцениваете сезон для «Спартака»? Команда не смогла выиграть медали РПЛ, но завоевала Кубок.
– Я говорил, что «Спартак» однозначно должен быть в тройке с тем, что окружает команду: с ее болельщиками, составом. Сейчас нет принципиальной разницы, второй ты или шестой. Все будут вспоминать чемпионство, которое завоевал «Зенит», и Кубок, который взял «Спартак». А что выиграли те, кто критикует красно-белых из-за того, что они не решили задачу в чемпионате? «Динамо» ничего не выиграло, ЦСКА тоже, «Краснодар» за неделю проиграл два трофея. Мне хотелось бы услышать от того же Мусаева, что он виноват в провале команды.
– Есть ощущение, что «Спартак» нашел своего тренера, который задержится надолго?
– Когда команда выигрывает, тебя все облизывают, носят на руках. Как только команда начнет проигрывать, тебя будут критиковать. Причем во всех клубах так. Я на это не обращаю внимания. Когда был гала-матч, Станковича поздравлял весь стадион. Вынесли торт, устроили салют. А потом «Спартак» проиграл три матча, и те же люди стали тренера оскорблять.
Я всегда буду на стороне футбольных людей, которые отдали ему жизнь. Станкович – футбольный человек. Карседо тоже. Я понимаю, что наступят и трудные моменты. В том году «Краснодар» все носили на руках, а в этом сезоне «быки» все проиграли.
– Не хватило скамейки, как отмечают многие специалисты.
– Они купили Боселли, одного из лучших нападающих. У них есть Кордоба – лучший футболист чемпионата, есть десять иностранцев в составе. На что они жалуются? Надо на себя смотреть. Боселли взял и не забил один на один. Второй – ударил в Лунева с двух метров, плюс пенальти.
– Роман Зобнин переживает вторую молодость у Карседо. Прогресс каких игроков еще можно отметить в этом сезоне?
– В команде не так много русских ребят. Кроме Зобнина есть еще Умяров, Литвинов, Денисов. Основную роль играют иностранцы. В Кубке мы видели, как играли Барко, Маркиньос, Солари. Но и наши парни ничего не испортили. Молодцы. В «Краснодаре» тоже: убери сейчас легионеров, и я бы посмотрел, как бы они боролись за первое место. То же самое касается «Зенита», – сказал экс-хавбек «Спартака».
Не кто угодно, а какой угодно футбольный человек.
А среди тех выделяются в свою очередь те, кто забивали Реалу и Барселоне и кому решали ставить памятник.
Надо же разбираться в базе... соберитесь)
Почему его никто не остановит? 21 год ! вне футбола этот клоун. Восстановление поменялось, тренировочный процесс поменялся , тактика появилась, которой не было , интенсивность совсем другая .
Мостовой такой же футбольный человек ( который жизнь отдал футболу ) как Флик , как Гвардиола , как Сёмин и т.д. ? Да он даже не ,как Деко или Златан.
Определенная категория журналистов рада бы ему звонить постоянно и вываливать тонны его бреда в издания
Но уважаемые люди из вип ложи Краснодара в неформальной обстановке и спросить за базар могут, тут уже яйца нужны, чтобы бочку на них катить, а Мусаев мишень удобная, публичная.
Я не поклонник Краснодара по ряду причин.
Но нельзя не отметить, что именно в этом клубе практически идеально выстроена работа: есть свой тренер, набравшийся опыта и современных идей, есть набор игроков, подходящих под его игровую модель, есть звезды, так же вписывающиеся в нее и добавляющие креатива. Есть набор выросших в клубе ребят, готовых к максимальной ответственности за судьбу клуба. Наконец, неожиданно точно выстроены отношения с хозяином/менеджментом. Завидую белой завистью.
Мусаев - точно не физрук.