Александр Мостовой: «Что выиграли критикующие «Спартак»? «Динамо», ЦСКА – ничего, «Краснодар» за неделю проиграл два трофея. Хотел бы услышать от Мусаева, что он виноват в провале»

Александр Мостовой: что выиграли критикующие «Спартак»?.

Александр Мостовой высказался о выступлениях «Спартака» в сезоне-2025/26.

– Как вы оцениваете сезон для «Спартака»? Команда не смогла выиграть медали РПЛ, но завоевала Кубок.

– Я говорил, что «Спартак» однозначно должен быть в тройке с тем, что окружает команду: с ее болельщиками, составом. Сейчас нет принципиальной разницы, второй ты или шестой. Все будут вспоминать чемпионство, которое завоевал «Зенит», и Кубок, который взял «Спартак». А что выиграли те, кто критикует красно-белых из-за того, что они не решили задачу в чемпионате? «Динамо » ничего не выиграло, ЦСКА тоже, «Краснодар» за неделю проиграл два трофея. Мне хотелось бы услышать от того же Мусаева, что он виноват в провале команды.

– Есть ощущение, что «Спартак» нашел своего тренера, который задержится надолго?

– Когда команда выигрывает, тебя все облизывают, носят на руках. Как только команда начнет проигрывать, тебя будут критиковать. Причем во всех клубах так. Я на это не обращаю внимания. Когда был гала-матч, Станковича поздравлял весь стадион. Вынесли торт, устроили салют. А потом «Спартак» проиграл три матча, и те же люди стали тренера оскорблять.

Я всегда буду на стороне футбольных людей, которые отдали ему жизнь. Станкович – футбольный человек. Карседо тоже. Я понимаю, что наступят и трудные моменты. В том году «Краснодар» все носили на руках, а в этом сезоне «быки» все проиграли.

– Не хватило скамейки, как отмечают многие специалисты.

– Они купили Боселли, одного из лучших нападающих. У них есть Кордоба – лучший футболист чемпионата, есть десять иностранцев в составе. На что они жалуются? Надо на себя смотреть. Боселли взял и не забил один на один. Второй – ударил в Лунева с двух метров, плюс пенальти.

– Роман Зобнин переживает вторую молодость у Карседо. Прогресс каких игроков еще можно отметить в этом сезоне?

– В команде не так много русских ребят. Кроме Зобнина есть еще Умяров, Литвинов, Денисов. Основную роль играют иностранцы. В Кубке мы видели, как играли Барко, Маркиньос, Солари. Но и наши парни ничего не испортили. Молодцы. В «Краснодаре» тоже: убери сейчас легионеров, и я бы посмотрел, как бы они боролись за первое место. То же самое касается «Зенита », – сказал экс-хавбек «Спартака».