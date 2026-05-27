Вахания завел той-пуделя: «Зовут Йода, купил у Голенкова чисто символически за 30 тысяч. Он начал их разводить»

Вахания завел той-пуделя: купил у Голенкова чисто символически за 30 тысяч.

– В дебютном сезоне за «Ростов» ты внешне напоминал призывника в армию. Сейчас похож на модного игрока «ПСЖ».

– Я изменился не только внешне, но и внутренне. Стал отцом, мужем, футболистом РПЛ и сборной России. Собаку завел!

– Какую?

– Той-пудель. Зовут Йода, купил у Егора Голенкова . Мы с супругой давно хотели собаку, а Голенков, скажем так, начал разводить той-пуделей. Для здоровья его собачке нужно было родить. Мы решили взять у него щенка. Если были бы девочки, то нам бы не досталось, но родились три парня – одного отдали нам.



– Бесплатно?

– Нет, чисто символически за 30 тысяч. На фоне собак мы с Егором начали ближе общаться и подружились, – сказал Вахания.

