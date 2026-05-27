Вахания завел той-пуделя: «Зовут Йода, купил у Голенкова чисто символически за 30 тысяч. Он начал их разводить»

Защитник «Ростова» Илья Вахания рассказал о приобретении той-пуделя. 

В дебютном сезоне за «Ростов» ты внешне напоминал призывника в армию. Сейчас похож на модного игрока «ПСЖ».

– Я изменился не только внешне, но и внутренне. Стал отцом, мужем, футболистом РПЛ и сборной России. Собаку завел!

Какую?

– Той-пудель. Зовут Йода, купил у Егора Голенкова. Мы с супругой давно хотели собаку, а Голенков, скажем так, начал разводить той-пуделей. Для здоровья его собачке нужно было родить. Мы решили взять у него щенка. Если были бы девочки, то нам бы не досталось, но родились три парня – одного отдали нам.
 
Бесплатно?

– Нет, чисто символически за 30 тысяч. На фоне собак мы с Егором начали ближе общаться и подружились, – сказал Вахания. 

«Карпин требует сбрить усы». Интервью Вахании, который переходит из «Ростова» в «Краснодар»

Чисто символически - пенсия обычного человека в РФ
Chupikovvn
Чисто символически - пенсия обычного человека в РФ
Даже в Москве средняя пенсия пожиже. Не говоря уж о РФ
Chupikovvn
Чисто символически - пенсия обычного человека в РФ
Здравствуйте
Не маханули?
А то и зарплата в цифрах чья-либо(
Да Голенков не только той-пуделей начал разводить походу😁
Символически это за один рубль.
zanuda59
Символически это за один рубль.
Сегодня у Вахании один символический рубль стоит 30 тысяч...
Надо было Валерой назвать
Василий Петров
Надо было Валерой назвать
пудель Георгич
Вахания завёл себе Той-Карпина
Да Голенков щенков не разводит, он от них избавляется. Хорошо, что хоть Вахания одного забрал. Рождение по медицинским показателям - дело серьезное. Небось с Голенкова еще за случку невесть сколько содрали. Теперь потери отбивает.
Голенкову не пуделей разводить надо, а мячи в ворота забивать!
FromRostov
Голенкову не пуделей разводить надо, а мячи в ворота забивать!
Так забил же 2 в РПЛ в прошедшем сезоне. 😁
300тыщ.было бы не символически
Так вот почему Голенков не забивает. Забил он на этот футбол и стал заводчиком собак.
Если нет хлеба, пусть едят бриоши
