🎥 Красивая история от «Сити». Встреча с Пепом изменила жизнь 7-летнего фаната

В 2016 году, когда Хосеп Гвардиола только начал писать свою историю в «Манчестер Сити», клуб придумал шоу с новым тренером. Болельщики «Сити» садились в такси, где к их удивлению уже ждал каталонец.

Героем одного из выпусков стал 7-летний Брейдон Бент. Видео с мальчиком быстро стало популярным – ребенок совершенно очаровательно не мог поверить в то, что перед ним сидит настоящий Гвардиола.

Когда Брейдон немного расслабился, он начал болтать с тренером: «Я знаю, что Месси – твой друг. Я подумал, может, ты позвонишь ему и спросишь, не хочет ли он присоединиться к нам?» Пеп рассмеялся, а в конце услышал от ребенка милое:

«Наверное, у тебя в Манчестере пока не так много друзей. Если тебе когда-нибудь понадобится друг, просто приходи увидеться, приходи ко мне в гости!»

Брейдон тогда мечтал: «Вместе с тобой мы можем выиграть все, можем выиграть все трофеи!» Пеп пообещал парнишке попробовать. Спустя 10 лет Гвардиола действительно завоевал с «горожанами» все возможные трофеи .

«Сити» пригласил уже повзрослевшего Брейдона на церемонию прощания Хосепа с клубом. Фанат позировал с человеком, который осуществил мечту его детства.

Брейдон вспомнил, как та встреча повлияла на всю его жизнь:

«Я даже не знал, что Пеп будет в этом такси! Мой отец подумал, что это розыгрыш, когда ему позвонили и сказали, что я буду сниматься с Пепом в его первый день в Манчестере. А я был всего лишь маленьким ребенком, у которого почти не было зубов! Это видео до сих пор вирусится. Это безумие, правда. Это был момент, когда все изменилось.

После того видео меня заметили, я начал сотрудничать с телеканалом Sky. Когда я немного повзрослел, начал снимать настоящие документальные фильмы. Для съемок я ездил в разные точки мира. Где бы я ни был – в Организации Объединенных Наций или в лагере беженцев, везде футбол объединяет людей. Это был один из самых важных уроков, которые я усвоил».

Сегодня Брейдон работает с медиа-службой «Сити», параллельно продолжая получать образование.