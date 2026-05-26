«Арсенал» нашел пост Эзе 11-летней давности. Парень клялся достичь высот
История возвращения Эберечи Эзе в «Арсенал» получилась очень красивой.
Игрок, которого отчислили из академии «канониров», в последний момент выбрал любимый клуб вместо «Тоттенхэма». Эзе широко улыбался, когда на «Эмирейтс» его представили в качестве нового футболиста «Арсенала».
В апреле 2015 года 16-летний Эберечи из молодежки «Миллуолла» написал в «Твиттере»: «Клянусь, я сделаю это, и когда я это сделаю, они покажут этот твит, лол».
Парень клятву сдержал. Спустя 11 лет «Арсенал» показал подписчикам старую публикацию чемпиона Англии, подписав: «Он сделал это».
Ну ведь красиво же?
