История возвращения Эберечи Эзе в «Арсенал» получилась очень красивой.

Игрок, которого отчислили из академии «канониров», в последний момент выбрал любимый клуб вместо «Тоттенхэма». Эзе широко улыбался , когда на «Эмирейтс» его представили в качестве нового футболиста «Арсенала».

В апреле 2015 года 16-летний Эберечи из молодежки «Миллуолла» написал в «Твиттере»: «Клянусь, я сделаю это, и когда я это сделаю, они покажут этот твит, лол».

Парень клятву сдержал. Спустя 11 лет «Арсенал» показал подписчикам старую публикацию чемпиона Англии, подписав: «Он сделал это».

Ну ведь красиво же?