Мареска подписал с «Ман Сити» контракт до 2029 года. Тренер полностью вовлечен в трансферную стратегию клуба (Фабрицио Романо)
Тренер Энцо Мареска подписал с «Ман Сити» контракт на 3 года.
Энцо Мареска уже подписал контракт с «Манчестер Сити», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
46-летний итальянский специалист, ранее возглавлявший «Челси», станет новым главным тренером «Сити».
Соглашение рассчитано на 3 сезона – до июня 2029 года. Как утверждает Романо, Мареска полностью вовлечен в трансферную стратегию клуба.
Напомним, что 22 мая «Манчестер Сити» объявил об уходе из команды Пепа Гвардиолы. Он руководил клубом с 2016 года и взял 20 трофеев.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Фабрицио Романо
Временами Челси Марески показывал сипатичный футбол.
Будет забавно, если Алонсо будет успешнее, чем он, вопреки стартовым позициям.
Я тогда не сильно поверил, подумал что это руководство Челси через карманных журналистов вбрасывает новость, чтобы оправдываться перед болельщиками. Но оказалось нет, действительно правда.
Как оказалось как только Мареске позвонили с Сити, он пришел к руководству и затребовал новый контракт. То есть устроил банальный шантаж на фоне интереса Сити. А потом ушел.
Мареска - это не Пеп, и даже не Алонсо. Его подобрали, как тренера с опытом в шипе. Он сделал себе имя в Челси.
И убегать посреди сезона ради другого клуба АПЛ - это значит быть крысой. Все просто.