Мареска подписал с «Ман Сити» контракт до 2029 года. Тренер полностью вовлечен в трансферную стратегию клуба (Фабрицио Романо)

Тренер Энцо Мареска подписал с «Ман Сити» контракт на 3 года.

Энцо Мареска уже подписал контракт с «Манчестер Сити », сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

46-летний итальянский специалист, ранее возглавлявший «Челси », станет новым главным тренером «Сити».

Соглашение рассчитано на 3 сезона – до июня 2029 года. Как утверждает Романо, Мареска полностью вовлечен в трансферную стратегию клуба.

Напомним, что 22 мая «Манчестер Сити» объявил об уходе из команды Пепа Гвардиолы. Он руководил клубом с 2016 года и взял 20 трофеев.