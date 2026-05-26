  • Мареска подписал с «Ман Сити» контракт до 2029 года. Тренер полностью вовлечен в трансферную стратегию клуба (Фабрицио Романо)
Мареска подписал с «Ман Сити» контракт до 2029 года. Тренер полностью вовлечен в трансферную стратегию клуба (Фабрицио Романо)

Тренер Энцо Мареска подписал с «Ман Сити» контракт на 3 года.

Энцо Мареска уже подписал контракт с «Манчестер Сити», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

46-летний итальянский специалист, ранее возглавлявший «Челси», станет новым главным тренером «Сити». 

Соглашение рассчитано на 3 сезона – до июня 2029 года. Как утверждает Романо, Мареска полностью вовлечен в трансферную стратегию клуба. 

Напомним, что 22 мая «Манчестер Сити» объявил об уходе из команды Пепа Гвардиолы. Он руководил клубом с 2016 года и взял 20 трофеев.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Фабрицио Романо
Посмотрим на МС без стиля Пепа. Задатки есть для вертикального футбола как у Реала. Мощные и быстрые фланги в лице Доку и Семеньо. Холланд в таком футболе вообще себя как рыба в воде должен чувствовать.
Временами Челси Марески показывал сипатичный футбол.
Ответliverpool and barcelona fan
Комментарий скрыт
Ответliverpool and barcelona fan
Наверняка Мареска не самоубийца, чтобы сразу же отказываться от стиля Пепа и внедрять свои идеи.☝️Думаю в первый сезон никто не заметит, что нет Гвардиолы, футбол каталонца будет доминировать при Мареске.🤌
Не понимаю скепсиса на его счет, Мареска ученик Пепа , ставить будет точно такой же футбол , исполнители те же , подкорректирует немного и все. Как самостоятельный тренер выиграл ЛК , КЧМ у ПСЖ и шёл в зоне ЛЧ , напомнить какое Челси занял место после его ухода? Знатоки конечно тут сидят , а какой сейчас тренер , не такой старый , с большей перспективой чем Мареска ?Ираола ? Хенесс ? Я думаю в этом назначении не малую роль сыграл и сам Гвардиола , ну куда ему конечно, до местных пивных экспертов
ОтветАлександр Сандалов
В первый же сезон возьмет АПЛ
ОтветАлександр Сандалов
Мареска просто вовремя свалил, у него в последних 7 матчах в АПЛ в Челси была 1 победа. Собственно почуяв скорейшее падение в таблице и не желая исправлять ситуацию, он и форсировал свой уход из клуба, чтобы вот те, кто не смотрел Челси и не в курсе, думали, что только на нем там все и держалось. Но суть в том, что это Мареска Челси до этого состояния и довел.
Думаю недолго он там отработает
Ответsasha_1116642916
из Сити за последние 15 лет ни разу не выгоняли тренеров как то поспешно, Манчини 3 сезона, Пеллегрини 3 сезона, и чемпионами они становились только по разу, в лч до 1/2 один раз доползли. Коненчо, сейчас статус и амбиции другие, но я вот являясь противником назначения Марески % на 90 уверен, что он не провалится, и худший сценарий это 3-4 место в апл и отлет в 1/4 лч. И год, а скорее и 2 он проработает с такими успехами точно, а там уже поменяют только если появится реально привлекательный вариант, а с такими сейчас не густо.
Ну нормально. Хороший переходной этап к Венсану Компани, который затем возглавит клуб.
Ответmrgtosh
Контракт с Баварией у Компани тоже до 2029, всё сходиться!
По крайней мере прическа та же, что и Пепа :)
ОтветРжевский
Основополагающий фактор при выборе был.
ОтветBlack-White Heart
Главное, что бы в будущем не тянуло смотреть в сторону Тен Хага, Слота, Черчесова..
Вот и настают темные времена сити. 0 чемпионств в ближайшие 10 лет
ОтветGustish
очень смешно)
ОтветВладимир Мизгинов
Ну такое вполне может быть) вон Мю до сих пор оклематься не может после ухода Фергюсона. Ведь от Марески будут чуть ли не сразу ждать титулы. Да и в Челси его работа не убедила если честно
Итальянская 🐀.
Будет забавно, если Алонсо будет успешнее, чем он, вопреки стартовым позициям.
ОтветProper Chels
Не удивлюсь, если Алонсо выгонят через половину сезона) И почему Мареска 🐀? Просто он понял, что там нечего ловить и ушел. Странно, что Алонсо вообще на это клюнул.
ОтветАндрей. С
В январе появились инсайды, что с ним связывался Сити, и поэтому он разыграл драму и ушел.
Я тогда не сильно поверил, подумал что это руководство Челси через карманных журналистов вбрасывает новость, чтобы оправдываться перед болельщиками. Но оказалось нет, действительно правда.
Как оказалось как только Мареске позвонили с Сити, он пришел к руководству и затребовал новый контракт. То есть устроил банальный шантаж на фоне интереса Сити. А потом ушел.

Мареска - это не Пеп, и даже не Алонсо. Его подобрали, как тренера с опытом в шипе. Он сделал себе имя в Челси.
И убегать посреди сезона ради другого клуба АПЛ - это значит быть крысой. Все просто.
Чел просто кинул Челси в межсезонье, узнав что он будущий тренер Сити.
Удачи Мареске. Тренер очень интересный.
Январь 2027 , Сити на 9-10 месте и увольнение. Мареска это распиаренный тренер в
