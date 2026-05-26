Аршавин поедет на ЧМ-2026: «Планирую посетить игры первой недели. Для меня фавориты – Франция с суперсоставом и чемпион Европы Испания»

Андрей Аршавин поедет на ЧМ-2026: для меня фавориты – Франция и Испания.

Бывший игрок «Зенита » и сборной России Андрей Аршавин посетит ЧМ-2026 по футболу.

«Я посещу чемпионат мира. Планирую посетить игры первой недели. Для меня фавориты – Франция и Испания .

У французов суперсостав, а Испания – действующий чемпион Европы», – сказал Аршавин.

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Я попытался купить билет на ЧМ. ФИФА, это ######

США обещали билеты на ЧМ-2026 не дороже $1500, а теперь продают за 10к! Как так?