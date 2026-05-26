Кахигао на вопрос о Дзюбе в «Спартаке»: «Он огромный профессионал. В клубе им были очень довольны. Посмотрим, что случится»

Кахигао на вопрос о Дзюбе в «Спартаке»: большой профи, посмотрим, что случится.

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на вопрос о возможном возвращении Артема Дзюбы в «Спартак».

Ранее 37-летний форвард объявил об уходе из «Акрона » после двух сезонов в клубе.

Он является воспитанником красно-белых и выступал за основной состав клуба с 2006 по 2015 год (с перерывами).

– Хотели бы видеть Артема Дзюбу в «Спартаке»?

– Он огромный профессионал. Проделал большую работу в «Спартаке » в свое время. Им были очень довольны.

Посмотрим, что случится в будущем, – сказал Кахигао.

Со статистикой Дзюбы можно ознакомиться здесь .