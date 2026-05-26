  Кахигао на вопрос о Дзюбе в «Спартаке»: «Он огромный профессионал. В клубе им были очень довольны. Посмотрим, что случится»
Кахигао на вопрос о Дзюбе в «Спартаке»: «Он огромный профессионал. В клубе им были очень довольны. Посмотрим, что случится»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на вопрос о возможном возвращении Артема Дзюбы в «Спартак». 

Ранее 37-летний форвард объявил об уходе из «Акрона» после двух сезонов в клубе.

Он является воспитанником красно-белых и выступал за основной состав клуба с 2006 по 2015 год (с перерывами). 

– Хотели бы видеть Артема Дзюбу в «Спартаке»?

– Он огромный профессионал. Проделал большую работу в «Спартаке» в свое время. Им были очень довольны.

Посмотрим, что случится в будущем, – сказал Кахигао. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии

Фукционеры такие "Репетиция Заболотным окончена, запускайте основного клоуна"
ОтветСергей_1116975990
Я очень надеюсь, что Кахигао как всегда не особо понял вопрос, и не особо заморочился над точностью ответа. Потому что если вынуждено выбирать между возвращением "основного клоуна", и, например, Заремки, я скорее всего выберу Заремку. К тому же у неё скоро менопауза: должна стать поспокойнее.
ОтветСергей Ковалёв
не надо...
надо Федя, надо ... (с)
ОтветСергей Ковалёв
похоже решение принято и возможно это с подачи Карседо...
Да начнётся переобувание коих ещё не видел свет. Сейчас мы узнаем, что он топарь и вообще, всегда был за Спартак
ОтветКамбоджа Иванов
Комментарий удален модератором
ОтветКамбоджа Иванов
Забивал киевскому Динамо в 2008 ⚽
То есть верно блюстил традиции клуба ❤️🤍
Это нейронка мне выдала, при вопросе нужен ли он Спартаку. Даже ИИ понятно, что он нам не сдался.

Возвращение Артема Дзюбы в «Спартак» сейчас абсолютно невозможно и не нужно ни клубу, ни самому футболисту. Любая попытка такого трансфера привела бы к колоссальному репутационному взрыву и дестабилизации обстановки в команде.

Почему это не нужно «Спартаку»
Ярость болельщиков: Фанаты красно-белых никогда не простят Дзюбе переход в «Зенит» и оскорбительные слова. Его появление на поле вызвало бы жесточайшую обструкцию, свист и бойкот матчей.
Токсичная атмосфера: Дзюба — лидер по натуре, который требует максимального внимания к себе. Молодой или строящейся раздевалке «Спартака» противопоказан игрок с таким бэкграундом конфликтов.
Игровой стиль: Современный «Спартак» делает ставку на мобильность. Возрастному форварду (в 2026 году Дзюбе исполняется 38 лет) тяжело соответствовать высоким скоростям топ-клуба РПЛ.
ОтветT622222
Интересно если через нейронку остальной состав Спартака пропустить не выяснится, что Максименко мешок с картошкой, Денисов туповат для Рпл, наливай Гарсия переоценен раз в 129, угальде потерял мотивацию, Зобнин наоборот её нашел, довбня это дух раздевалки.
ОтветT622222
Это смотря как нейронку спросить. Вот например:

В новом сезоне «Спартаку» остро не хватает классического форварда-тарана и харизматичного российского лидера: Артём Дзюба идеально закрывает обе эти позиции. Он бесплатен (свободный агент), обладает уникальными физическими данными для игры на «втором этаже» и цепляния за мяч, а главное — даже в 38 лет он доказывает результативность (8 голов за «Акрон» в прошлом сезоне РПЛ). Его опыт чемпионства, знание клуба изнутри и характер настоящего бойца помогут молодым игрокам справляться с давлением в борьбе за титул, что делает возвращение ветерана не эмоциональным жестом, а прагматичным спортивным усилением.
Каво? Прозвучало, как реальный вариант. "Спартаку" нужно спокойствие в начале нового сезона, сейчас даже такие как Губерниев отстали. Нет, давайте Дзюбу вернем
Какой бы это был пожар в Тушино))
После того как шарфик топтал, его очень с любовью примут трибуны
Ответtsk
После того как шарфик топтал, его очень с любовью примут трибуны
Что забавно, у фанов Спартака вообще нет вопросов к тому, как вообще шарф оказался на газоне и кто его туда выбросил ))
Главное, что Дзюба на нём постоял будучи в бутсах и на газоне, ведь так легко понять, что под ногой у тебя шарфик :)
Если руководство Спартака подпишут Дзюбу, то всё руководство Спартака надо будет пинком под зат выкидывать, за такие транферы
Воспитанник и легенда Спартака. Должен вернуться и привести команду к чемпионству! Голов 15 легко оформит.
Дзюба? Да он молод ещё. Слона подтягивайте, Прудникова.
