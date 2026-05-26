Кахигао на вопрос о Дзюбе в «Спартаке»: «Он огромный профессионал. В клубе им были очень довольны. Посмотрим, что случится»
Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на вопрос о возможном возвращении Артема Дзюбы в «Спартак».
Ранее 37-летний форвард объявил об уходе из «Акрона» после двух сезонов в клубе.
Он является воспитанником красно-белых и выступал за основной состав клуба с 2006 по 2015 год (с перерывами).
– Хотели бы видеть Артема Дзюбу в «Спартаке»?
– Он огромный профессионал. Проделал большую работу в «Спартаке» в свое время. Им были очень довольны.
Посмотрим, что случится в будущем, – сказал Кахигао.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
То есть верно блюстил традиции клуба ❤️🤍
Возвращение Артема Дзюбы в «Спартак» сейчас абсолютно невозможно и не нужно ни клубу, ни самому футболисту. Любая попытка такого трансфера привела бы к колоссальному репутационному взрыву и дестабилизации обстановки в команде.
Почему это не нужно «Спартаку»
Ярость болельщиков: Фанаты красно-белых никогда не простят Дзюбе переход в «Зенит» и оскорбительные слова. Его появление на поле вызвало бы жесточайшую обструкцию, свист и бойкот матчей.
Токсичная атмосфера: Дзюба — лидер по натуре, который требует максимального внимания к себе. Молодой или строящейся раздевалке «Спартака» противопоказан игрок с таким бэкграундом конфликтов.
Игровой стиль: Современный «Спартак» делает ставку на мобильность. Возрастному форварду (в 2026 году Дзюбе исполняется 38 лет) тяжело соответствовать высоким скоростям топ-клуба РПЛ.
В новом сезоне «Спартаку» остро не хватает классического форварда-тарана и харизматичного российского лидера: Артём Дзюба идеально закрывает обе эти позиции. Он бесплатен (свободный агент), обладает уникальными физическими данными для игры на «втором этаже» и цепляния за мяч, а главное — даже в 38 лет он доказывает результативность (8 голов за «Акрон» в прошлом сезоне РПЛ). Его опыт чемпионства, знание клуба изнутри и характер настоящего бойца помогут молодым игрокам справляться с давлением в борьбе за титул, что делает возвращение ветерана не эмоциональным жестом, а прагматичным спортивным усилением.
Главное, что Дзюба на нём постоял будучи в бутсах и на газоне, ведь так легко понять, что под ногой у тебя шарфик :)