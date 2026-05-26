Гендиректор «Спартака» Некрасов: «Если хотим бороться за чемпионство, нужно усиливаться. Будем это делать, конечно»

Гендиректор «Спартака»: нужно усиливаться, чтобы бороться за чемпионство.

Гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что команде необходимо усиление состава.

В воскресенье красно-белые выиграли FONBET Кубок России , обыграв «Краснодар» по пенальти в Суперфинале. В Мир РПЛ «Спартак » занял 4-е место.

– Какая следующая цель после Кубка России?

– Суперкубок. Приходите к нам 18-го числа.

– Будут ли изменения в составе «Спартака» по итогам сезона?

– Если команда хочет бороться за чемпионство, то, безусловно, нужно усиливаться. Конечно, будем это делать, – сказал Некрасов.

В матче за OLIMPBET Суперкубок России «Спартак» сыграет с «Зенитом». Игра пройдет 18 июля.