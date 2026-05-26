Гендиректор «Спартака» Некрасов: «Если хотим бороться за чемпионство, нужно усиливаться. Будем это делать, конечно»
Гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что команде необходимо усиление состава.
В воскресенье красно-белые выиграли FONBET Кубок России, обыграв «Краснодар» по пенальти в Суперфинале. В Мир РПЛ «Спартак» занял 4-е место.
– Какая следующая цель после Кубка России?
– Суперкубок. Приходите к нам 18-го числа.
– Будут ли изменения в составе «Спартака» по итогам сезона?
– Если команда хочет бороться за чемпионство, то, безусловно, нужно усиливаться. Конечно, будем это делать, – сказал Некрасов.
В матче за OLIMPBET Суперкубок России «Спартак» сыграет с «Зенитом». Игра пройдет 18 июля.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
Это так каждый сезон прокатывает 😁
Тут заранее не угадаешь, пока не попробуешь.