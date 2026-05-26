Гендиректор «Спартака» Некрасов: «Если хотим бороться за чемпионство, нужно усиливаться. Будем это делать, конечно»

Гендиректор «Спартака»: нужно усиливаться, чтобы бороться за чемпионство.

Гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что команде необходимо усиление состава.

В воскресенье красно-белые выиграли FONBET Кубок России, обыграв «Краснодар» по пенальти в Суперфинале. В Мир РПЛ «Спартак» занял 4-е место.

– Какая следующая цель после Кубка России?

– Суперкубок. Приходите к нам 18-го числа.

– Будут ли изменения в составе «Спартака» по итогам сезона?

– Если команда хочет бороться за чемпионство, то, безусловно, нужно усиливаться. Конечно, будем это делать, – сказал Некрасов.

В матче за OLIMPBET Суперкубок России «Спартак» сыграет с «Зенитом». Игра пройдет 18 июля.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
ОтветТиджани Бабангида
Дзюба и Джикия ?
Титов и Онопко
Валера, ну)
Вот так и живём, Некрасов говорит надо усиливаться, а в прошлом интервью Хагигао говорит, что состав достаточно сильный, нужно доверять своим и в покупке смысла нет. Мда
Вы очень наивны просто
Кахигао другого и не скажет, его работа сейчас в самом разгаре и любой слив в прессу по возможным позициям негативно повлияет на результат его работы, то есть покупку игроков, осложнит её. Так что тут всё логично.
Опять 50-60 млн распилит все ясно
Поживём увидим. Предыдущего пилильщика зимой попросили, этот ещё пока не пилил.
Ну а что такого, 50 лимонов же не "народные", как у Газпрома, так-что все в порядке ☝️
Это так каждый сезон прокатывает 😁
То есть, 130 мультов потраченных за последние 3 сезона не хватает для попадания в тройку?
Нет не хватает,если менять постоянно тренеров
Зато мы теперь знаем что 25 ярдов в год в руках газовых менеджеров хватает чтобы на четвереньках заползти на 1 место
"Приходите к нам 18 числа", а разве известно уже где будет матч? Или он образно.
В Нижнем
Пишут,что в Нижнем Новгороде.
Как Кахигаво ведёт трансферную политику мы уже видели, Гарсия тому пример
Техничный игрок, видны качества. Однако, походу он в Москве просто поплыл от вседозволенности и денег. В этом и есть ключевые минусы игроков из слишком маленьких стран типо Тринидада, при других плюсах.

Тут заранее не угадаешь, пока не попробуешь.
Так...сегодня решили хайпануть на будущих трансферах Спартака, сейчас нам Карпов и Ко расскажут о новичках.
Вам не усиливаться надо, вам надо разобраться со своей академией, которая для основы Спартака не может подготовить толковых игроков.
Если Кахигаво не привезёт толковых игроков на усиления летом, то с ним надо будет расставаться
будут ли изменения в составе- тупейший вопрос! как минимум по легионерам надо в лимит влезть....
Уже влезли, Рябчук и Тео за минусом
рябчук еще никуда не ушел официально...та и купить же тоже кого-то надо. не думаю,что русскими игроками усилиться можно
