«Арсенал» купил титул АПЛ. Пост с таким мнением лайкнул Райс
Работа арбитра Пола Тирни на матче «Арсенала» с «Бернли» вызвала вопросы у обеих команд. Судья не назначил пенальти после падения Букайо Сака в штрафной соперника и не удалил Кая Хавертца за грубый фол на Лесли Угочукву.
Майкл Джексон считает, что Кай заслужил красную. Среди прочих с тренером «Бернли» согласен Джейми Каррагер.
Джош Харт, звезда НБА и фанат «Челси», записал разгромный ролик, в котором заявил, что титул Премьер-лиги куплен «Арсеналом»:
«Они не получили ни одной красной карточки, ни одного пенальти в свои ворота, хотя заслуживали санкции бесчисленное количество раз. Абсурд. Премьер-лига и VAR изначально решили, что в этом году победит «Арсенал». В финале ЛЧ их вынесет «ПСЖ», будет приятно».
Мнение Харта, видимо, развеселило Деклана Райса. Журналисты ESPN заметили, что англичанин лайкнул одну из публикаций с разлетевшимся по соцсетям роликом баскетболиста.
Он даже не почувствовал удар .Кай его просто коснулся .Не придумывайте да