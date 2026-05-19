Работа арбитра Пола Тирни на матче «Арсенала» с «Бернли» вызвала вопросы у обеих команд. Судья не назначил пенальти после падения Букайо Сака в штрафной соперника и не удалил Кая Хавертца за грубый фол на Лесли Угочукву.

Майкл Джексон считает , что Кай заслужил красную. Среди прочих с тренером «Бернли» согласен Джейми Каррагер.

Джош Харт, звезда НБА и фанат «Челси», записал разгромный ролик, в котором заявил, что титул Премьер-лиги куплен «Арсеналом»:

«Они не получили ни одной красной карточки, ни одного пенальти в свои ворота, хотя заслуживали санкции бесчисленное количество раз. Абсурд. Премьер-лига и VAR изначально решили, что в этом году победит «Арсенал». В финале ЛЧ их вынесет «ПСЖ», будет приятно».

Мнение Харта, видимо, развеселило Деклана Райса. Журналисты ESPN заметили, что англичанин лайкнул одну из публикаций с разлетевшимся по соцсетям роликом баскетболиста.

А вы согласны с решением Тирни в эпизоде с желтой Хавертца?