  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Майкл Джексон из «Бернли» о фоле Хавертца: «Это красная карточка, он мог нанести травму. «Арсенал» остался бы в меньшинстве на 20 минут, а мы все еще были в игре»
0

Майкл Джексон из «Бернли» о фоле Хавертца: «Это красная карточка, он мог нанести травму. «Арсенал» остался бы в меньшинстве на 20 минут, а мы все еще были в игре»

Тренер «Бернли»: фол Хавертца – это красная.

Исполняющий обязанности главного тренера «Бернли» Майкл Джексон считает, что Кая Хавертца следовало удалять за фол на Лесли Угочукву на 67-й минуте игры АПЛ.

Главный судья Пол Тирни показал игроку «Арсенала» желтую карточку.

«В сегодняшнем футболе это красная карточка, и это опасная ситуация. Он мог нанести травму.

Они бы остались в меньшинстве на 10 или 20 минут, а мы все еще были в игре. Мы держались в игре столько, сколько могли.

Это одно из важных решений, которые порой принимаются не в нашу пользу. Нам не везло с этим на протяжении всего сезона», – сказал Джексон.

АПЛ о желтой Хавертцу за удар шипами в икру Угочукву: «Решение проверено и подтверждено ВАР, нарушение правил не было грубым»

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37297 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
logoКай Хавертц
logoБернли
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
Майкл Джексон

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Havertz is Smooth Criminal, добавил Джексон
ОтветКенигсбергер
Havertz is Smooth Criminal, добавил Джексон
«Это был настоящий триллер», — не унимался Майкл.
ОтветHaematemesis
«Это был настоящий триллер», — не унимался Майкл.
“Lesley, are you ok? Are you okay, Lesley?”, участливо спрашивал у пострадавшего Майкл.
Спортс, надо было просто написать «Майкл Джексон о фоле Хаверца:»
Мне что ли вас учить заголовки писать
Мне понравилась одна фраза: Клопп как-то оказался с серебром в одном очке от Сити и назвал это Красивым провалом, а мы сейчас наблюдаем как Арсенал идет к Уродливому успеху.
ОтветVal Smith
Мне понравилась одна фраза: Клопп как-то оказался с серебром в одном очке от Сити и назвал это Красивым провалом, а мы сейчас наблюдаем как Арсенал идет к Уродливому успеху.
Комментарий скрыт
ОтветVal Smith
Мне понравилась одна фраза: Клопп как-то оказался с серебром в одном очке от Сити и назвал это Красивым провалом, а мы сейчас наблюдаем как Арсенал идет к Уродливому успеху.
уродливые здесь не успех, а полыхание хейтеров.
Как насчёт железобетонного пенальти на Саке? И мяче, попавшем в руку в штрафной при передаче, которая могла стать голевой?
ОтветHeader
Как насчёт железобетонного пенальти на Саке? И мяче, попавшем в руку в штрафной при передаче, которая могла стать голевой?
Комментарий удален модератором
ОтветEdwin_Hubble
Комментарий удален модератором
сам он ударил соперника только во влажных фантазиях комментатора с одногой стороннего ресурса, всегда забавляло, как существует большой пласт зрителей футбола, которые формируют мнение исключительно по тому, что им в уши вкладывает комментатор в данный момент
Даже там☝️ в шоке от такого.
Как и Вест Хэм, выходили на поле, чтобы перед вылетом сломать пару наших игроков, при бездействии судьи. Скатертью дорожка
Ну и не назначенный пенальти на Сака, и опасная игра Пиреса из Бернли... Кому бы жаловаться)
ОтветAlex ADN
Ну и не назначенный пенальти на Сака, и опасная игра Пиреса из Бернли... Кому бы жаловаться)
игрок бернли игра в мяч, это не пенальти, а фол Сака в таком случае. Вот если бы защитник не играл в мяч, тогда можно было б что-то обсуждать, но сейчас нет. Увы. Говорю как болельщик арса
Да ничего бы вы не сделали, так и закончился бы матч 1:0
ОтветAman_1116633627
Да ничего бы вы не сделали, так и закончился бы матч 1:0
не факт. Правила должны быть правила. Как и с Раей в прошлом матче гол легитимно отменили, так и сейчас, должны были давать кк идиоту Хаверуц который непонятно почему решает пойти в подкат сзади.
ОтветIgor Pes
не факт. Правила должны быть правила. Как и с Раей в прошлом матче гол легитимно отменили, так и сейчас, должны были давать кк идиоту Хаверуц который непонятно почему решает пойти в подкат сзади.
Да судьи должны быть последовательными, но если бы было так то у Арсенала было бы на парочку титулов больше, ошибаться это природа судей в АПЛ и с эти хз что можно сделать, но почему то если в матчах с другими ошибаются то это судьи в очередной раз облажались а если в пользу Арсенала то сразу начинают вонять про то что тащат, Арсенал последняя команда которую судьи в АПЛ тащат в истории, самые нелепые решения были только по отношению к Арсеналу
Если бы судила Billie Jean-это было бы 100% удаление!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Каррагер об ударе Хавертца шипами в икру Угочукву: «Это должна быть красная. Сложно понять, как такое может сойти с рук, учитывая, как высоко он попал»
18 мая, 21:46
АПЛ о желтой Хавертцу за удар шипами в икру Угочукву: «Решение проверено и подтверждено ВАР, нарушение правил не было грубым»
18 мая, 21:43
Судья Тирни не удалил Хавертца за удар шипами в икру Угочукву на 67-й минуте
18 мая, 20:32Фото
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Франции. Финал. «Ланс» против «Ниццы». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
4 минуты назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
19 минут назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
26 минут назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
28 минут назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
50 минут назад
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
59 минут назадВидео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
«Зенит» предлагал 35 млн евро за Данило. Хавбек «Ботафого» не заинтересован в переходе в РПЛ (Вене Казагранде)
сегодня, 15:45
Ко всем новостям
Последние новости
Руни приехал к Кэррику: первое интервью тренера «МЮ» после контракта – с русской озвучкой
6 минут назадВидеоСпортс"
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение за Аллегри»
13 минут назад
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
36 минут назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
44 минуты назад
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
сегодня, 16:03
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
сегодня, 15:44
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
сегодня, 15:37
Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»
сегодня, 14:58
Иньеста возглавит «Галф Юнайтед» из 2-го дивизиона ОАЭ. Экс-хавбек «Барсы» начинает тренерскую карьеру
сегодня, 14:39
Тюкавин – Гусеву после ухода из «Динамо»: «Спасибо за все, Саныч!»
сегодня, 14:33
Рекомендуем