Майкл Джексон из «Бернли» о фоле Хавертца: «Это красная карточка, он мог нанести травму. «Арсенал» остался бы в меньшинстве на 20 минут, а мы все еще были в игре»
Тренер «Бернли»: фол Хавертца – это красная.
Исполняющий обязанности главного тренера «Бернли» Майкл Джексон считает, что Кая Хавертца следовало удалять за фол на Лесли Угочукву на 67-й минуте игры АПЛ.
Главный судья Пол Тирни показал игроку «Арсенала» желтую карточку.
«В сегодняшнем футболе это красная карточка, и это опасная ситуация. Он мог нанести травму.
Они бы остались в меньшинстве на 10 или 20 минут, а мы все еще были в игре. Мы держались в игре столько, сколько могли.
Это одно из важных решений, которые порой принимаются не в нашу пользу. Нам не везло с этим на протяжении всего сезона», – сказал Джексон.
АПЛ о желтой Хавертцу за удар шипами в икру Угочукву: «Решение проверено и подтверждено ВАР, нарушение правил не было грубым»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
