Майкл Джексон из «Бернли» о фоле Хавертца: «Это красная карточка, он мог нанести травму. «Арсенал» остался бы в меньшинстве на 20 минут, а мы все еще были в игре»

Тренер «Бернли»: фол Хавертца – это красная.

Исполняющий обязанности главного тренера «Бернли » Майкл Джексон считает, что Кая Хавертца следовало удалять за фол на Лесли Угочукву на 67-й минуте игры АПЛ.

Главный судья Пол Тирни показал игроку «Арсенала » желтую карточку.

«В сегодняшнем футболе это красная карточка, и это опасная ситуация. Он мог нанести травму.

Они бы остались в меньшинстве на 10 или 20 минут, а мы все еще были в игре. Мы держались в игре столько, сколько могли.

Это одно из важных решений, которые порой принимаются не в нашу пользу. Нам не везло с этим на протяжении всего сезона», – сказал Джексон.

АПЛ о желтой Хавертцу за удар шипами в икру Угочукву: «Решение проверено и подтверждено ВАР, нарушение правил не было грубым»